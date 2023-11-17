ABD'de Türkiye'ye uzanan rüşvet soruşturması büyüyor: Eski THY yetkilisinin evine baskın!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:54

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:39

ABD, Türk şirketleri ve hükümetle bağlantılı kurumların da adının geçtiği çarpıcı bir rüşvet skandalına sahne oluyor.

Federal yetkililer, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın, 2021 yerel seçimleri sürecinde, Brooklyn'deki bir inşaat şirketi ve Türk hükümeti ile bağlantılı bazı kurumlarla geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde kampanyaya, bir "kukla bağışçı" aracılığıyla yabancı kaynaklı finansman aktarılıp aktarılmadığı konusunda bir soruşturma yürütüyor.

İddianamede, Adams'ın "kabul ettiği bağış karşılığında Türk yetkililere çıkar sağlamış olabileceği" iddiası yer alıyor.

İKİ ADRESE DAHA BASKIN

FBI'ın, usulsüzlük iddiasıyla elektronik cihazlarına el koyduğu New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ardından Türkiye ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişinin daha evinde arama yaptıkları bildirildi.

FBI tarafından Adams'ın uluslararası ilişkiler ofisinde yardımcı olarak görev yapan Rana Abbasova'nın ve Adams'ın geçiş ekibinde yer alan eski Türk Hava Yolları yöneticisi Cenk Öcal'ın New Jersey'deki evlerinde arama yapıldı.

Abbasova'nın, Adams'ın Brooklyn ilçe başkanlığı yaptığı dönemde Türk toplumu ile uzun süredir irtibat halinde olduğu, Öcal'ın ise geçen yılın başlarına kadar Türk Hava Yolları'nın New York ofisinin genel müdürü olduğu kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kişilere yönelik baskınlar, Adams'ın 2021 kampanyasına yönelik "geniş çaplı bir yolsuzluk" soruşturmasının kamuoyuna yansıyan ilk işareti olduğu belirtiliyor.

Soruşturmada, Adams'ın kampanya sürecinde Türk hükümetinden ve ABD'de Türklerin işlettiği firmalardan sahte bağışçılar aracılığıyla para alıp almadığı inceleniyor. Yasalara göre, yabancı uyruklu kişilerin ABD'deki seçim kampanyalarına bağış yapması yasak.

KUKLA BAĞIŞÇILIK NEDİR?

ABD yasalarına göre, herhangi bir seçim kampanyasına, kukla bağış yöntemiyle, bir başka kişi adına katkıda bulunmak suç sayılıyor.

1971 yılında çıkan Federal Seçim Kampanyası Yasası'na göre, "Hiç kimse başka bir kişi adına bağışta bulunamaz, adının böyle bir bağışta bulunmak için kullanılmasına bilerek izin veremez ve hiç kimse bir kişi tarafından başka bir kişi adına yapılan bir bağışı bilerek kabul edemez."