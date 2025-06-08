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İhbar üzerine ekipler harekete geçti: Dere kenarında erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine ekipler harekete geçti: Dere kenarında erkek cesedi bulundu

8.06.2025 22:05:00
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DHA
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İhbar üzerine ekipler harekete geçti: Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa İnegöl'de dere kenarında kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Mahmudiye mahallesinde meydana geldi.

Dere kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimliği çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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