İHD'den LGBTİ+’ları hedef gösteren 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeseline tepki

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi LGBTİ+ Komisyonu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) dijital platformu "Tabi"nin, LGBTİ+’ları hedef gösteren "Gökkuşağı Faşizmi" isimli belgeselin yayından kaldırılması çağrısında bulunarak, "LGBTİ+’ların eşitliği pazarlık konusu değildir. Nefret söylemi 'belgesel' kılıfıyla meşrulaştırılamaz. Bu coğrafyada barışın, adaletin ve birlikte yaşamın büyümesi; her türlü ayrımcılığın, hedef göstermenin ve nefretin kararlı biçimde durdurulmasına bağlıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) dijital platformu "Tabii"nin, LGBTİ+’ları hedef gösteren "Gökkuşağı Faşizmi" isimli belgeselinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Belgeselin fragmanında camdan yapılmış bir ev ve içerisinde çocuk oyuncaklarının olduğu bir sahne bulunuyor. Fragmanda bulunan camdan evi, gökkuşağı renkli hortuma sahip bir filin yıktığı gösterilerek "Duyuyor musunuz? Bunlar faşizmin ayak sesleri" ifadesi kullanılıyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD), "Gökkuşağı Faşizmi" adlı belgeselin, LGBTİ+’ları hedef alan açık bir nefret propagandası içerdiğini belirterek, yayının durdurulması çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, belgeselin daha tanıtım dilinden itibaren LGBTİ+’ları "tehdit", "karanlık" ve "sapkınlık" gibi ifadelerle damgaladığı, bir topluluğu kriminalize eden ve düşmanlaştıran bir zemin kurduğu kaydedildi. Kamu gücü ve kamu kaynaklarıyla yürütülen bu tür bir yayıncılığın, birlikte yaşamı zedeleyecek şekilde nefret ürettiği vurgulanan açıklamada, "Kamusal sorumluluk ve devletin pozitif yükümlülükleri bakımından doğrudan sonuç doğuracak bu tür bir yayıncılık faaliyetinin, kamu gücü ve kamu kaynaklarıyla yürütülürken, bu coğrafyada zaten kırılgan olan birlikte yaşamı daha da zehirleyecek şekilde nefret üretmesi kabul edilemez" denildi.

"BUNUN ADI YAYINCILIK DEĞİL, HEDEF GÖSTERMEDİR"

Açıklamada, yapımın LGBTİ+’ları "aileye savaş açan" bir ideolojik tehdit olarak resmettiği, bu dilin hak ihlallerini sıradanlaştırdığı, linç iklimini beslediği ve ayrımcılığı teşvik ettiği kaydedildi. Bu nedenle söz konusu içeriğin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek, insan hakları hukukunun ayrımcılığı ve şiddeti kışkırtan söylemler karşısında devlete önleyici sorumluluk yüklediği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nefret söyleminin 'etiketleme' ve 'şeytanlaştırma' üzerinden işlediği bilinir. Önce bir topluluk hedefe konur, sonra o topluluğa yönelen şiddet 'hak edilmiş' ya da 'mücadele edilmesi gereken' bir şey gibi gösterilir. Bunun adı yayıncılık değil, hedef göstermedir.

Bu nedenle, söz konusu içerik 'ifade özgürlüğü' altında korunamaz. İnsan hakları hukuku, ifade özgürlüğünü korurken; ayrımcılığı, düşmanlığı ve şiddeti kışkırtan söylemlere karşı da devlete önleyici sorumluluk yükler. AİHM, cinsel yönelim temelli aşağılayıcı ve düşmanlaştırıcı ifadelerin yaptırıma konu edilmesini, belirli koşullarda demokratik toplumda gerekli görebilmektedir; özellikle Vejdeland ve Diğerleri/İsveç kararında, eşcinsellere yönelik 'sapma' gibi ifadeler içeren broşürlerin cezalandırılmasını Sözleşme’ye aykırı bulmamıştır. Dolayısıyla bir topluluğu aşağılayan ve hedef gösteren nefret dili, 'ifade özgürlüğü' değil; temel haklara yönelmiş bir saldırıdır.

"NEFRET ÜRETİMİ 'KURUMSAL HİMAYE' ALTINA ALINAMAZ"

Ayrıca, bu belgeselin kamu gücüyle ilişkilendirilmiş bir mecrada yayınlanacak olması, ihlalin ağırlığını artırmaktadır. Dahası, 2025’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM’de bir soru önergesine verdiği yanıtın basına yansıyan içeriğine göre Tabii’ye ilişkin bir lisans işlemi yapılmadığı ve muafiyet bulunmadığı belirtilmiştir. Bu tablo, 'denetimsizlik' ve 'sorumluluktan kaçış' endişesini büyütmektedir. Hukukun konusu olan şey yalnızca yayın içeriği değil; kamu otoritelerinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğidir. Nefret üretimi 'kurumsal himaye' altına alınamaz.

Söz konusu belgeselin gündeme getiriliş biçimi, toplumun gerçek gündemini saptırmaya yönelik bir algı yönetimi niteliğindedir. LGBTİ+’ları yapay bir tehdit olarak inşa etmek; yoksulluğu, adaletsizliği, güvencesizliği, şiddeti, cezasızlığı ve demokratik gerilemeyi konuşmamızı engelleyen bir sis perdesidir. Bu coğrafyada bir yandan barışın ve demokratik çözümün yeniden konuşulduğu, Meclis zemininde 'çözüm' başlığıyla yürüyen tartışmaların sürdüğü bir dönemde; toplumsal barışı büyütmek yerine, toplumu bir kesime karşı kışkırtan nefret içeriklerinin dolaşıma sokulması, barış fikrine doğrudan sabotajdır. Barışın toplumsallaşması, farklı kimliklerin eşit ve onurlu biçimde bir arada yaşayabilmesiyle mümkündür. LGBTİ+’lar bu coğrafyanın 'kenarında' değil, tam merkezinde; hayatın her alanında var olan, emeğiyle, ürettiğiyle, dayanışmasıyla bu toplumu kuran insanlardır.

"LGBTİ+’LARIN EŞİTLİĞİ PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR"

Bu nedenle açık çağrımızdır: TRT yönetimini ve Tabii platformunu bu içeriği yayından kaldırmaya, yayına hazırlık sürecini derhal durdurmaya ve nefret diline mesafe koyan bir kamu yayıncılığı sorumluluğu almaya davet ediyoruz. RTÜK’ü ve ilgili idari otoriteleri, isteğe bağlı yayın hizmetleri de dahil olmak üzere kamusal etki yaratan yayınlarda nefret söylemi ve hedef göstermeye karşı görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Cumhuriyet savcılıklarını ise, toplumun bir kesimini hedefe koyan bu tür içerikler bakımından resen harekete geçmeye; ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve benzeri suç tipleri yönünden etkin soruşturma yürütmeye davet ediyoruz.

İnsan hakları savunucuları olarak bir kez daha yineliyoruz: LGBTİ+’ların eşitliği pazarlık konusu değildir. Nefret söylemi 'belgesel' kılıfıyla meşrulaştırılamaz. Bu coğrafyada barışın, adaletin ve birlikte yaşamın büyümesi; her türlü ayrımcılığın, hedef göstermenin ve nefretin kararlı biçimde durdurulmasına bağlıdır. Kamu otoriteleri görevini yapmalı; 'Gökkuşağı Faşizmi' adlı nefret içeriği yayınlanmamalıdır.