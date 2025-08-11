İHD, yılın ilk yarısında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bin 820 hak ihlali raporladı

İHD Diyarbakır Şubesi tarafından yılın ilk yarısında "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İnsan Hakları İhlalleri Bilançosu" açıklandı.

Saçaklı, İHD Diyarbakır Şubesi'nde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bölge kentlerinde keyfi öldürme, silah ve orantısız güç kullanma, dur ihtarına uymama, yargısız infaz sonucu kolluk güçleri tarafından açılan ateşle 1 yurttaş yaşamını yitirdi. Bölge hapishanelerinde 1 mahpus çeşitli hastalıklar, 3 mahpus ise intihar ettiği iddiasıyla yaşamını yitirdi. Resmi hata ve ihmaller sonucu en az 3 yurttaş yaşamını yitirirken en az 18 yurttaş çeşitli şekillerde yaralandı. Bölge kentlerinde en az 1 kolluk görevlisi intihar iddiasıyla şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Bölge kentlerinde en az 1 siyasi parti üyesi, 1 doktor, 3 sağlık görevlisi saldırıya uğradı, en az 1 öğretmen ve 1 yerel yönetici ise saldırılar sonucu yaşamını yitirdi. Bölge kentlerinde ve sınır ötesi yaşanan çatışmalarda en az 7 kolluk görevlisi yaşamını yitirirken, en az 16 silahlı militan yaşamını yitirdi. Bölge kentlerinde 10 çocuk, 23 kadın, 9 erkek olmak üzere en az 42 yurttaş şüpheli şekilde yaşamını yitirdi."

"EN AZ 47 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ"

Saçaklı, bölgede aynı dönemde kadın yaşam hakkına yönelik saldırılar sonucu 23’ü şüpheli, 18’i aile içi, 6’sı toplumsal alanda şiddet sonucu en az 47 kadının yaşamını yitirdiğini belirterek, “En az 2 kadına yönelik cinsel saldırı gerçekleşirken, en az 4 kadın fuhuş yapmaya zorlandı. Bölge kentlerinde en az 1 çocuk intihar teşebbüsünde bulundu. Bölgede en az 1 çocuk aile içi şiddette, en az 9 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı. Toplumsal alanda şiddet sonucu en az 2 çocuk yaşamını yitirdi, en az 2 çocuk yaralandı. Toplumsal alanda en az 27 çocuk cinsel istismara maruz kaldı, 2 çocuk ise fuhuş yapmaya zorlandı” dedi.

Bölge kentlerinde 6 ayda gözaltına alınan 257 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını aktaran Saçaklı, “En az 18 mahpus hapishanelerde işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. En az 4 yurttaş kolluk görevlilerinin ajanlık dayatmalarına maruz kalırken, 1 gazeteci ise tehdit edildi” diye konuştu.

"EN AZ 10 HABER SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ"

Bilançonun düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallere değinen Saçaklı, bölgede en az 3 etkinliğin gösteriminin yasaklandığını, 6 kitap ve basılı yayın hakkında toplatma kararı alındığını söyledi. Bölgede bulunan mahkeme ve hakimliklerce en az 10 haber sitesi için erişim engeli kararı alındığını ifade eden Saçaklı, şunları kaydetti:

“40 soruşturma dosyasında, en az 143 yurttaş hakkında soruşturma başlatıldı. 13 dava dosyasında 45 yurttaş hakkında dava açıldı. Aralarında siyasetçi, gazetecilerin bulunduğu 32 dosyada 65 yurttaş hakkında değişik hapis ve para cezaları verildi. Bölgede en az 1 dernek, 1 belediye binası saldırı veya baskına uğradı. Kolluk görevlileri tarafından en az 12 toplantı ve gösteriye müdahale edildi. Valilik ve kaymakamlıklarca en az 1 toplantı ve gösteri iptal edildi. Bölgenin 5 kentinde valilik tarafından en az 6 kez günler süren toplantı ve gösteri yürüyüşlerine dair yasaklama kararı aldı.”

"12 MAHPUS İSTEKLERİ DIŞINDA BAŞKA CEZAEVLERİNE SEVK EDİLDİ"

Bölgedeki hapishanelerde en az 12 mahpusun istekleri dışında, gerekçe gösterilmeden veya çeşitli gerekçelerle başkaca hapishanelere sevk edildiğini dile getiren Saçaklı, “En az 8 mahpusun sağlık hakkı, en az 2 mahpusun haberleşme, en az 3 mahpusun ise sosyal etkinlik hakları ihlal edildi. En az 3 mahpus hakkında soruşturma başlatıldı, ez 2 mahpusa disiplin cezası verildi. En az 10 mahpusun infazı çeşitli gerekçelerle ertelendi” şeklinde konuştu.