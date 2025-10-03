İHH Başkanı Yıldırım’dan cemaatlere sokak çağrısı

İslamcı örgüt İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım; İsrail’in Filistin’in Gazze kentine yardım için sürdürülen uluslararası yardım çalışmalarının engellemesine ilişkin eylemlilik sürecine girdiklerini belirterek; “Ey cemaatler; dua etmeyi anlıyoruz ama artık meydana inin. Binlerce mensubunuz var. Okullarınız var, kurslarınız var. Yahu bunları bir kez indirin meydana. Meydanlara inmesini bilmeyen cemaatler hesabını vereceksiniz” çağrısında bulundu.

İsrail’in Filistin’in Gazze kentine uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Uluslararası Sumud Filosu’na önceki gün İsrail ordusunca saldırılar düzenlendi. İsrail ordusu saldırılarının sonucunda 37’si Türk 222 eylemciyi alıkoydu. Sumud Filosu’na yapılan saldırılara karşın; İtalya’nın Otranto kentinden Gazze için yeniden Özgürlük Koalisyonu Filosu’nun “Conscience” (Vicdan) gemisi ise yola çıktı.

‘MEYDANLARA İNMESİNİ BİLMEYEN CEMAATLER HESABINI VERECEKSİNİZ’

İslamcı İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, önceki gün genel merkezinde “Conscience” (Vicdan) gemisi için basın toplantısı düzenledi. 3. insanı yardım filosunun daha güçlü olarak hazırlandığını belirten Yıldırım; “5 Ekim’de Ayasofya’dan Eminönü’ne büyük bir hareket gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşler Ankara'da da, Türkiye'nin her yerinde olacak. Nöbetler tutacağız meydanlarda. Bütün Türkiye'yi harekete geçireceğiz” dedi.

Yıldırım bu kapsamda cemaatlere de seslenerek; “Ey cemaatler; dua etmeyi anlıyoruz ama artık meydana inin. STK’ler, kalem kalem çalışın, herkesi getirin. Binlerce mensubunuz var. Okullarınız var, kurslarınız var. Yahu bunları bir kez indirin meydana. Meydanlara inmesini bilmeyen cemaatler hesabını vereceksiniz. Meydanlara inmesini bilmeyen STK’ler hesabını vereceksiniz. Gazze’yi yalnızlaştıranlar hesap vereceksiniz” çağrısında bulundu