'İhmal' bir cana mal oldu... Kapısı açık minibüsten düşen kadın, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:45

Güncelleme: 21.10.2023 - 18:17

Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi'nde, dün öğle saatlerinde evli ve 2 çocuk annesi Yıldız Öçal, alışveriş merkezine gitmek için Karşıyaka-Şemikler minibüsüne bindi.

KURTARILAMADI

Öçal kısa bir süre sonra iddiaya göre kapısı açık halde hareket halindeki minibüsten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öçal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan minibüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yıldız Öçal bugün Goncalar Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Öçal'ın Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi eşi Hüseyin Öçal, kızları ve sevenleri katıldı.

"BAŞKALARININ DA CANI YANMASIN"

Öçal'ın yeğeni Eren Ayaz, olayda ihmal olduğunu söyleyerek, “Bu olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ayakta yolcu alınmamalı, kapı kapalı olmalı. Biz olayla ilgili bilgi almakta zorluk yaşıyoruz. Görgü tanığı veya ipucuna ulaşamadık. Olayı görenler, tanık olanlardan rica ediyorum. Bize ulaşın. Tıka basa araçları dolduruyorlar. Şoförlerin sicili temiz olmalı. Denetimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Bu şekilde devam edilirse bu ne ilk, ne son olur. Başkalarının da canı yanmasın" dedi.