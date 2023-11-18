İhmal Maya'nın canına mal oldu
İzmir Bayraklı’daki bir çocuk parkında faciaya davetiye çıkarıldı. Geçen pazartesi günü sahibi tarafından her zaman gittikleri Metin Oktay Çocuk Parkı’na götürülen Golden cinsi 4.5 yaşındaki “Maya” isimli köpek, tasması çıkarıldıktan sonra aydınlatma direğinin altındaki su birikintisinin içine girdi. Elektrik kaçağı nedeniyle elektrik akımına kapılan Maya olay yerinde can verdi.
Köpeğin sahibi Melike Özkaynak, benzer bir olayın parkta oynayan bir çocuğun da başına gelebileceğini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Özkaynak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek tek temennilerinin sorumluların ceza alması olduğunu söyledi.
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