İhmal Maya'nın canına mal oldu

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:00

Köpeğin sahibi Melike Özkaynak, benzer bir olayın parkta oynayan bir çocuğun da başına gelebileceğini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Özkaynak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek tek temennilerinin sorumluların ceza alması olduğunu söyledi.