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İhraç edilen teğmenler Duman konserinde... Kaan Tangöze sahneden selam gönderdi: 'Çok değerliler bizim için'

İhraç edilen teğmenler Duman konserinde... Kaan Tangöze sahneden selam gönderdi: 'Çok değerliler bizim için'

20.05.2025 12:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İhraç edilen teğmenler Duman konserinde... Kaan Tangöze sahneden selam gönderdi: 'Çok değerliler bizim için'

CHP'nin İzmir'de düzenlediği 19 Mayıs konserinde sahne alan Duman grubunun konserine İhraç edilen Teğmenler de gitti. Grubun solisti Kaan Tangöze, sahneden teğmenlere selam yolladı.

CHP'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği mitingin ardından yapılan konserlerde Duman da sahne aldı.

Duman grubuna ait olan ve Saraçhane protestolarında eylemcilerin dilinden düşmeyen Kufi şarkısı konserde yüz binler tarafından söylendi.

TEĞMENLER DE KONSERE GELDİ

30 Ağustos törenlerinde kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen ve ardından başlatılan süreçte TSK'den ihraç edilen teğmenler de konsere geldi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, sahneden teğmenlere selam gönderdi.

Tangöze “Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için" dedi.

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