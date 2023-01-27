İhracatçı net konuştu: Batarız

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 07:20

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:20

2023’ün ihracatçı açısından karanlık bir yıl olduğunu gördüklerini belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, kurlarının artmaması halinde kendilerini zor günlerin beklediğini söyledi.

“Kur rakamları bu seviyede gider ve devlet teşvik vermezse işimiz zor. Eğer teşvik olmaz ve kur bu seviyede olursa batarız” diyen Sertbaş, ihracatçılar ayrıca son ayda sektörden 30 bine yakın işçinin işten çıkarıldığını da açıkladı. Burak Sertbaş, kurun yükselmemesi nedeniyle olumsuz bir tablo çizerken, 2022 yılını 1 milyar 472 milyon dolar ihracat performansıyla geride bıraktıklarını aktardı. Sertbaş, 2023 yılında 1.6 milyar dolar ihracat yapmayı planladıklarını açıklayarak “2022 yılını artışla kapattık. Ancak Ege’de yüzde bir düşüş oldu. Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. 2023 yılında bir önceki yıla göre daha fazla ihracat yapacağımızı düşünüyoruz. Şu an da düşüş devam ediyor. Bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 15 eksideyiz. Türkiye genelinde yüzde 5 eksideyiz. İhracat azaldı diye durmuyoruz. Geçen hafta ABD’deydik. Almanya'ya gidiyoruz, müşterinin peşindeyiz” dedi.

“YATIRIMLAR İÇİN DESTEKLER ALMAMIZ GEREKİYOR”

Destek şart Hazırgiyim sektörünün Yeşil Dönüşüm konusunda bir şansı olduğuna dikkat çeken Sertbaş, "Yatırımlar için destekler almamız gerekiyor. Bu desteklerin artacağını düşünüyorum. Dönüşüme uyum sağlarsak burada Avrupa için özellikle diğer ülkelerle rekabet adına bir avantajımız olacak” diye konuştu. Türkiye’de döviz kurunun sabit kalması nedeniyle ihracatçının karamsar olduğunu ifade eden Sertbaş, “Kurun düşük seyretmesi ihracatçıyı derinden etkiliyor. Aslında doların 23-24 lira bandında olması gerek. Seçim nedeniyle kur baskılanıyor. Ama seçim sonrası hangi parti gelirse gelsin artacağını düşünüyoruz. Kurun böyle sabit kalması bizim için iyi değil. Devlet çözüm bulmalı ve başka destekler vermeli. Asgari ücret ve maliyetler arttı. Destek olmazsa batarız” diye konuştu.