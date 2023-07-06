II. Fanzin Buluşmaları’nda ekoloji konuşulacak

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:05

Güncelleme: 06.07.2023 - 16:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8-9 Temmuz tarihlerinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi’nde düzenlenecek Fanzin Buluşmaları’nda önemli isimler kentlilerle bir araya gelecek. “Hayati Öneme Sahip” mottosu ile yapılacak buluşmalarda; birlikte düşünme ve eylem pratikleri öne çıkarılarak, hayati öneme sahip mesajları iletmenin ve bu mesajlarla kamuoyu oluşturmanın verimli bir yolu olarak fanzinlere odaklanılacak. Katılımcılar, “Sahiplik ilişkilerinden ve hiyerarşik yapılanmadan uzak, kâr amacı gütmeyen alternatif birer basılı ve dijital yayın olan fanzinler, aciliyet içeren ekolojik meselelere dair ne söyler?” sorusuna yanıt arayacak.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 25 KİŞİYLE SINIRLI

Programda Lale Müldür, Zeynep Nur Ayanoğlu, Enes Kurdaş, Mustafa Çevikdoğan, Anita Sezgener, Belma Fırat, Defne Sandalcı, Petek Sinem Dulun, Fatih Ünaldı, Ahmet Keskinkılıç, Altay Öktem, Esat Cavit Başak, İnanç Avadit, Monica Papi, A. Gülfem Özer, Pervin Akgün, Ali Yoksuz ve Süleyman Sabri Genç yer alacak.

Zeynep Nur Ayanoğlu moderatörlüğünde, onur konuğu Lale Müldür’ün Enes Kurdaş ile yapacağı “Hayati Öneme Sahip” başlıklı söyleşiyle açılacak program, Türkiye’deki sanatçılara “politik bir çerçevede, insan soyunun tüm sorunlarıyla birlikte ekoloji odağında genişleyen” bir dergi çağrısı ile kapanacak. Herkese açık ve ücretsiz yapılacak atölye çalışmaları 25 kişilik kontenjana sahip.