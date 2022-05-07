İkbal Gürpınar: '15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık'
Eski sunucu İkbal Gürpınar, 15 Temmuz darbe girişiminin Suriyeliler sayesinde önlendiğini iddia ederek kuraklığın da Suriyeliler sayesinde bittiğini söyledi.
Eski sunucu İkbal Gürpınar, katıldığı bir televizyon programında Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Gürpınar, 15 Temmuz darbe girişiminin Suriyeliler sayesinde önüne geçildiğini söyleyerek, o dönem yaşanan kuraklığın meteorolojinin verilerine rağmen Suriyelilerin gelmesiyle başlayan yağmurla bittiğini öne sürdü.
Ülke TV'nin konuğu olan İkbal Gürpınar'ın programdaki sözleri sosyal medya büyük tepki gördü.
Gürpınar'ın o sözleri şöyle:
15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandığımıza inanıyorum. Basını bir takip edin. Ben araştırdım internette bulamadım. 15 Temmuz'dan belki birkaç ay önce Meteoroloji feci bir kuraklık olacağını söylemişti. Ama bu Suriyeliler geldikten sonra yağmur üzerine yağmur yağdı.
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