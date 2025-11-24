İkbal Uzuner'in mezarındaki uygunsuz görüntülerle ilgili soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.

‘’SADECE VİDEO ÇEKTİM, ZARAR VERMEDİM’’

Öte yandan suça sürüklenen çocukların Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, ‘’Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım’’ dedi.

‘’MİLLETİN DAMARINA BASTIK KUSURA BAKMASINLAR’’

Suça sürüklenen çocuk Ö.E. ise ifadesinde, ‘’Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal’in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, ‘gidelim mi’ dediler gittik. Pişmanım.’’ şeklinde konuştu.

‘’VİDEOM ÜZERİNDE YAPAY ZEKAYLA OYNAMA YAPIP CİNSEL GÖZÜKSÜN DİYE PAYLAŞMIŞLAR’’

Ö.D. ise ifadesinde mezara zarar vermediğini belirterek, ‘’Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar’’ ifadelerini kullandı.