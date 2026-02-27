Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

27.02.2026
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve sürücü oğlunun yanında bulunan Emel Kalfa, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.B. (51) yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüsü A.K. ve H.B. ile Emel Kalfa, Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa, hastanede kurtarılamadı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #kaza