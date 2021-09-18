İki askerin öldürülmesi fetvasını vermişti: IŞİD kadısı tutuklandı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 23:49

Terör örgütü IŞİD tarafından öldürülen Türk askerleri Sefter Taş’ın ve Fethi Şahin’in şehit edilmeleri için fetva verdiği öne sürülen IŞİD kadısı “Ebu Abdullah El Şami” kod adlı Jamal Abdul Rahman Alwi (64), tutuklandı.

Halk TV’nin haberine göre Alwi’nin, Gaziantep’te kuşçu dükkanı işlettiği ortaya çıkmıştı. Alwi, yıllardır yaşadığı Gaziantep’te bir ihbar sayesinde 15 Haziran 2020’de tesadüfen yakalanmış, “delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti” gerekçe gösterilerek 2 Mart 2021’de tahliye edilmişti.

Alwi’ye, evi terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri konmuş, bu tedbir de 26 Haziran’da kaldırılmıştı. Alwi hakkında iki Türk askerinin şehit edilmesine ilişkin ise Kilis’te bir soruşturma olduğu ancak henüz bir dava açılmadığı öğrenilmişti.

TUTUKLANDI

Olayın ortaya çıkmasının ve tepkilerin ardından önceki gün gözaltına alınan Alwi, tutuklandı.



Halk TV’den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla Jamal Abdulrahman Alwi'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Alwi, nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Nöbetçi mahkemece tutuklanan Alwi cezaevine gönderildi.