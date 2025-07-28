İki askerin sıvı kaybından şehit düşmesi olası ihmalleri ve soru işaretlerini beraberinde getirdi

Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel askerlik eğitiminde bulunan yedi askerin yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılması, içlerinden ikisi, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman (29) ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın (29) kurtarılamaması Türkiye’nin gündemine oturdu. Milli Savunma Bakanlığı, 25 Temmuz’da yaşanan olayda askerlerin ölüm nedenlerinin ‘aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği’ olduğunu açıkladı. Olayla ilgili bakanlıkça idari tahkikat başlatıldı. Ancak olayın meydana geliş şekliyle ilgili net açıklama yapılmazken ihmaller gündeme geldi.

BİRİ ÖNE ÇIKAN İKİ OLASILIK

Altınbaş Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Doğancı, bakanlığın ‘sıvı kaybı’ açıklamasına bakıldığında akla ilk olarak sıcak çarpması ve besin zehirlenmesinin geldiğini söylerken, “Besin zehirlenmesi olsaydı 6-8 kişiyle sınırlı kalmazdı, toplu olurdu. Bu olay sıcak çarpması gibi gözüküyor” dedi. Doğancı benzer şekilde, askerlik çağındaki genç ve sağlıklı erişkinlerin besin zehirlenmesi ile ölme riskinin düşük olduğunu ifade etti.

‘DOĞRU MÜDAHALE ÖNEMLİ’

Bu tip durumlarda doğru tıbbi müdahalenin önemine değinen Doğancı, “Özellikle ateş düşürücüyle tedavi edilmeye çalışılırsa ters tepebilir. Çünkü sıcak çarpmasında kişiler yüzeyden ısınır ve yüzeyden soğutmak gerekir. Buz uygulaması, klimalı ortam, soğuk serum verilebilir. Siz hemen serum bağlayıp ateş düşürücü verirseniz bu tedavi ters teper” sözlerini kullandı. Doğancı, sıvı kaybı sonucu oluşan organ yetmezliğinde, kalbin kan pompalayamadığını, karaciğerin protein üretemediğini ve böbreklerin süzme işlemini gerçekleştiremediğini dile getirdi.

‘ESKİDEN ORADA HASTANE VARDI’

Doğru müdahalenin erken yapılması gerektiğini de belirten Doğancı, “İskenderun'daki er eğitim alayının hemen yanında, 15 metre mesafe vardır, İskenderun 200 yataklı deniz hastanesi vardı. Ben de orada görev yapmıştım. 1990’ların başında benzer bir olay yaşanmıştı. Bütün bölük hastaneye gelmişti. Erken müdahale ile pek çok kişinin hayatını kurtartmıştık. Yalnızca bir askeri kaybetmiştik” diye konuştu.

‘ÖĞLEN EĞİTİM OLMAMALI’

Prof. Dr. Doğancı bunların yanında bu tip olayların yaşanmaması için öğle saatlerinde eğitim yapılmaması gerektiğini ifade etti. Futbol maçlarında verilen su molalarını hatırlatan Doğancı, “Sıcak havalarda sık sık ara verilip soğuk su takviyesi yapılması gerekir. Askerleri serinletmek gerekir” dedi.

EMEKLİ ASKERLERDEN TEPKİ

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, sosyal medya hesabından, “Bu kaçıncı? 27 yıl ülkemizin pek çok yerinde görev yaptım. Gittiğim yerlerin bir kısmında elektrik dahi yoktu! Bu tür bir olayla karşılaşmadım.

Duymadım da... Kolay ölümlerin olduğu üçüncü dünya ülkesi olduk! Hâlâ en güvenilir kurum özelliği taşıyan TSK'de bile durum bu!” tepkisini gösterdi. Emekli Kurmay Yarbay Hakan Şahin ise, “Dağ başından değil, helikopterle ulaşılan bir üs bölgesinden değil, deniz kıyısından, İskenderun'un göbeğinden veriyor MSB iki askerin susuluktan ölüm haberini. Sakince veriyor” dedi.