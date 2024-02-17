İki aylık bebeğine zarar vermeye çalıştı
Isparta’da iki aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba polis ekipleri tarafından ikna edildi.
Bahçelievler mahallesinde edinilen bilgiye göre, elinde cam parçası ile ve iki aylık bebeği ile balkona çıkan S.K bebeğine zarar verebileceği iddiası ile yapılan ihbar sonrası emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polislerin yaklaşık bir saat süren çabası sonrası ikna olan baba S.K, aşağıya indirilerek Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, iki aylık bebeğin zarar görmediği belirtildi.
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