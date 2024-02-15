Hayalleri gerçek oldu: Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'da!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 21:57

Güncelleme: 15.02.2024 - 21:57

İzmir’de 7 yıl önce adliyeye yönelik terör saldırısını önleyen, mermisi bitinceye kadar teröristlerle çatışarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, kariyerinde önemli bir adım attı.

İzmir ekibi Altay'ın formasını giyen 18 yaşındaki futbolcu Burak Tolunay, Galatasaray'a transfer oldu.

TRANSFER TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-kırmızılılar, santrforda görev yapan genç oyuncuyu kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Daha önce Türkiye Milli Takımı'na U14 ve U16 seviyelerinde davet alan şehidin oğlu, hayallerini kurduğu Galatasaray formasını giyecek.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"

2021 yılında basın mensuplarına konuşan Burak Tolunay, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum. Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray'da görmek isterdi."