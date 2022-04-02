İki çocuğu ve yatalak anneannesi için atık topluyor

02 Nisan 2022 Cumartesi, 20:15

Aksaray Merkez Taşpazar Mahallesi'nde iki çocuğu ve yaşlı anneannesiyle oturan 36 yaşındaki Döndü B. evini geçindirmek ve yatalak anneannesine bakabilmek için bir yandan sokaktan hurda topluyor.

Döndü B., günlük kazandığı 30-40 lira ve anneannesinin yaşlı bakım aylığı ile iki çocuğunu okutmaya çalıştığını belirtiyor.

GÜNLÜK 30-40 LİRA KAZANIYOR

Günlük kazancı ile ev kirası ve çocuklarının okul servis ücretlerini yatırmaya çalışan genç kadın, Aksaray’ın soğuk kışını geçirmekte de zorlandıklarını dile getirdi. Döndü B. şunları söyledi:

"600 lira kira, iki çocuğun eğitim masrafı, yatalak anneannemle birlikte çok zorlanarak da olsa hayatta kalıyoruz. Tek gelir kaynağımız anneanneme bağlanan yaşlı aylığı. Ben günlük 30-40 lira kazanmak için çöplerden kağıt ve hurda ayırıyorum” dedi.

"ÇÖPTEN TOPLADIKLARIMI EVDE DE KULLANIYORUM"

15 yaşında bir kız ve 13 yaşında bir erkek çocuğu olan Döndü B., "Oğlumu okula götürürken de çalışıyorum. Arkadaşları görünce dalga geçmişler. Tek geçim kaynağımız bu. Ben çalışmazsam geçinemeyeceğiz" dedi. Evindeki yatak ve halıyı çöpten aldığını, yıkayıp kullandığını belirten Döndü B. şöyle konuştu: