İki denizci yaralandı: İHA saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Vanuatu bayraklı gemi dün gece (28 Mayıs Perşembe) insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı.

Konuya dair açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı iki kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, süreci Odessa Başkonsolosluğu'nun takip ettiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz" denildi.

"ÇAĞRILARIMIZ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir.

Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir.

Son dönemde Karadeniz’de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir.

Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz.

Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır."