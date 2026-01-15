İki dudak arası demokrasisi: 'AKP’de rekabet Erdoğan’ın tek cümlesine bakıyor'

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın, Bilal Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması halinde toplumda 'hanedan algısı' oluşabileceğini söylemesiyle alevlenen tartışma, AKP'li eski vekil Mehmet Metiner’in “Bilal Erdoğan’dan daha bilgili kim var?” çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, AKP’deki olası haleflik senaryolarının demokratik rekabetten çok “iki dudak arası demokrasisi” ile belirlendiğini vurguladı.

Bülent Arınç’ın çıkışının, toplumda var olan bir algıya dikkat çektiğini belirten Özçelebi, “Cumhurbaşkanının oğlunun adaylığı, sıradan bir siyasetçinin çocuğunun yükselmesi gibi algılanmaz. Bu durum kaçınılmaz biçimde hanedan çağrışımı üretir” değerlendirmesinde bulundu. Özçelebi’ye göre Arınç’ın sözleri, AKP tabanında ve geniş toplum kesimlerinde var olan bu rahatsızlığın açık bir ifadesi niteliğinde.

İKİ DUDAK DEMOKRASİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özçelebi’ye göre Türkiye’de siyasal sistem, özellikle iktidar partisi söz konusu olduğunda, lider merkezli bir yapıya dayanıyor. Bu durumu “iki dudak arası demokrasisi” olarak tanımlayan Özçelebi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kimlerin yükseleceği, kimlerin tasfiye edileceği, hangi senaryonun hayata geçeceği tek bir iradeye bağlı. Bugün güçlü görünen bir isim, yarın Erdoğan’ın tek cümlesiyle tamamen devre dışı kalabilir.”

TÜGVA'DAN 'HALI SAHA' ETKİNLİĞİ

Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı TÜGVA tarafından düzenlenen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'halı saha' etkinliği de bu görünürlüğün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özçelebi’ye göre bu tür organizasyonlar, doğrudan siyasal mesaj içermese bile, Bilal Erdoğan’ın kamusal alandaki konumunu pekiştiren simgesel alanlar yaratıyor. Bu görünürlük, bazı isimlerin Bilal Erdoğan’a yönelik övgü yarışına girmesiyle birleştiğinde, tartışmaları daha da derinleştiriyor.

'MERKEZE YAKINLAŞMA ÇABASI'

AKP'li eski vekil Mehmet Metiner’in Bilal Erdoğan’a yönelik güçlü desteğinin, yalnızca bir görüş açıklaması olarak okunamayacağını söyleyen Özçelebi, bu çıkışın Erdoğan’a ve AKP yönetimine yeniden yakınlaşma arayışı taşıdığını vurguladı. Özçelebi, “Bu tür açıklamalar, parti içinde etkisini kaybetmiş aktörlerin merkeze yeniden tutunma çabasının bir parçasıdır. Burada asıl mesaj Bilal Erdoğan’dan çok Erdoğan’a yöneliktir” dedi.

ERDOĞAN HALEF İSTİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise parti içindeki bu tartışmalar konusunda sessizliğini koruyor. Özçelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu aşamada kendisinden sonra bir halef belirleme ihtiyacı içinde olmadığını düşündüğünü ifade etti. Bu tür tartışmaların fazla büyümesinin, Erdoğan’ın 'her şeye hâkim lider' imajını zedeleyebileceğine dikkat çekti.