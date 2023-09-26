İki grup çatışmıştı... İzmir Adliyesi'ndeki feci olayda yeni gelişme!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde adliye önünde bulunan bir restorandaki grup arasında meydana gelen, 1 kişini öldüğü 4 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada 21 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde İzmir Adliyesi önünde dün saat 12.00 sıralarında Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaları bulunan husumetli iki grup, adliye karşısında bir restoranda birbirlerini görünce silahlı bir şekilde çatışmaya başladı.
Olayda Umut Ertek isimli şahıs hayatını kaybederken 4 şahıs yaralandı. Öte yandan 2 yaralı şahsın tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.
21 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çatışma sırasında ve daha sonra operasyonlar gerçekleştirirken 21 şüpheli gözaltına alındı.
Çatışma sırasında kullanılan 4 tabanca güvenlik güçleri tarafından ele geçirilirken şüphelilere ait 13 ikamette ve 3 araçta arama yapıldığı duyuruldu.
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