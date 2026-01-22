Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki gündür haber alınamıyordu: Kayıp Alzheimer hastasından iyi haber

İki gündür haber alınamıyordu: Kayıp Alzheimer hastasından iyi haber

22.01.2026 15:07:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İki gündür haber alınamıyordu: Kayıp Alzheimer hastasından iyi haber

Kütahya'da iki gündür kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar, inşaat işçileri tarafından bulundu. Tedavisi süren Uçar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zafertepe Mahallesi'nde oturan ve 2 gün önce evinden çıkan Fahrettin Uçar geri dönmedi.

Ailesi çevrede yaptığı aramada Uçar'a ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlatıldı. Ağaçköy Mahallesi regülatör mevkisinde bir bağ evi inşaatında çalışan işçiler, Uçar'ı tarlanın ortasında yerde yatar vaziyette buldu.

İşçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Image

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uçar, tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Uçar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. 

İlgili Konular: #inşaat #tedavi #alzheimer