İki iddianamenin birleştirildiği sahte diploma davasında Osmanoğlu’nun dosyası ayrıldı: İddia var tespit yok

Sahte diploma olayına ilişkin Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde halihazırda süren dava kapsamında iki iddianame birleştirilse de aralarından Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit’in 4. kuşak torunu Kayıhan Osmanoğlu dahil 8 kişinin dosyası ayrılarak soruşturmaları sürüyor. Bu kişiler hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda bulgu bulunması durumunda haklarında birleştirme istemli kamu davaları açılacak. Çetenin elebaşısı olarak bilinen “Ziya Hoca” kod adlı sanık Ziya Kadiroğlu’nun ise 1999’dan başlayarak aynı suçtan birçok kez soruşturma ve yargılama geçirdiği ve sadece 5 yıl hapis yattığı öğrenildi.

Türkiye’nin gündemine yıldırım etkisiyle düşen sahte diploma olayının yanıkları sürüyor. Başta siyaset olmak üzere toplumun birçok kesiminden konuya ilişkin tepkiler sürüyor. Söz konusu olay hakkında halihazırda Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirilen iki dava bulunurken, ayrılan dosyalar üzerinden ise soruşturma sürüyor. İki iddianame kapsamında toplamda 199 kişi yargılanıyor. Sanıklar arasında ise herhangi bir milletvekilinin ismi geçmiyor.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLADI

İddianamedeki anlatıma göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2024’te bir kamu görevlisinin şikâyeti üzerine soruşturmayı başlattı. Soruşturma kapsamında TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayileri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretimi yapıldığı anlaşıldı. Söz konusu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlanarak, bir takım yasadışı iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

3 KAMU KURUMU, 13 ÜNİVERSİTEDEN KİŞİNİN ADI KULLANILDI

İlk soruşturmada adına sahte e-imza üretilen kamu görevlileri arasında ise Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Sarı olduğu tespit edildi. Devam eden soruşturma kapsamında adına sahte e-imza üretilen kamu görevlilerinin sayısı arttı. Devam eden soruşturma kapsamında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile BTK Yardımcısı Beytullah Kuşçu ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı Sibel İrkey ile Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nin öğrenci işleri daire başkanları, akademisyenleri ve görevlileri adına da sahte e-imza çıkartıldığı saptandı. Bu isimler de ikinci iddianamede yer aldı.

KAMU GÖREVLİLERİNİN KİMLİKLERİNE KENDİ FOTOĞRAFLARINI EKLEYEREK E-İMZA OLUŞTURULDU

İddianamede sahte e-imzanın nasıl oluşturulduğuna yönelik tespitlere de yer verildi. Anlatıma göre; TÜRKTRUST veya E-İMZATR şirketlerinin söz konusu bayileri üzerinden ismi geçen kamu görevlilerine ait kimlik bilgileri üzerine dosya şüphelilerinin fotoğrafı eklenerek sahte e-imza oluşturuldu. Örneğin; Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Y.B.’nin adına TÜRKTRUST’un Adana ofisinden kendisine ait kimlik üzerine sanıklardan Mıhyeddin Yakışır’ın fotoğrafı eklenerek, sahte e-imza oluşturuldu. Bu sahte imzalarla sistemlere sızarak diploma, not ortalaması, doçentlik, terfi; sürücü belgesi, sürücü notu yükseltilmesi gibi kişi çıkarına dayılı belge ve işlemler düzenledi.

ÇETE ELEBAŞISI DAHA ÖNCE 354 YIL HAPİS İSTEMİNDEN BERAAT ETMİŞ

Sahte e-imza çetesinin elebaşısının ise sanık Ziya Kadiroğlu olduğu aktarıldı. Kadiroğlu’nun söz konusu eylem kapsamında 1999’dan başlayarak birçok kez yargılandığı öğrenildi. “Ziya Hoca” kod adıyla da bilinen sanık Kadiroğlu; 2002 ve 2005’te aynı suçtan ceza aldı ve 5 yıl cezaevinde kaldı. Kadiroğlu; 2010, 2012 ve 2016’da ise “örgüt lideri” sıfatıyla üç ayrı soruşturma geçirdi. Kadiroğlu’nun 2016’daki soruşturma kapsamında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin elebaşısı olarak tutuklandığı, “suç örgütü kurmak”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı; ancak beraat ettiği de öğrenildi.

ABDULHAMİT’İN TORUNUNUN DOSYASI AYRILDI

Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da iddianamede adı geçti. Sanıklardan Mıhyeddin Yakışır tarafından İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına sahte e-imza oluşturuldu. Bu sahte e-imza ile Osmanoğlu için üniversitenin Fen-edebiyat Fakültesi “Tarih” lisans programından yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulup, YÖK sistemine eklendiği tespit edildi. Ancak iddianamenin ilgili bölümünde; YÖK Başkanlığı’nca dosyaya gönderilen cevap yazısında Osmanoğlu’nun herhangi bir mezuniyet ya da öğrenci kaydının bulunmadığının belirtildiği kaydedildi. Yakışır ise Osmanoğlu hakkında kendi adına çıkarılan e-imza üzerinden herhangi bir işlem yapılmadığını savundu. Osmanoğlu hakkında soruşturma devam ettiğinden dosyası ayrılırken, iddianamede bu konuya ilişkin; “Soruşturma tamamlandığında yeterli delile ulaşılması halinde birleştirme talepli kamu davası açılacaktır” notu düşüldü.

YAŞAMINI YİTİREN AVUKATLARLA ALAY EDEREK BİLGİLERİNİ ÇALDILAR

Çete üyelerinin 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitiren avukatların üniversite kayıtlarını silerek, kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri kaydettikleri de belirlendi. İkinci iddianamede; sanık Yelda Boğa’ya ait elektronik materyal incelemesi kısmında bu olaya ilişkin şu tespite yer verildi: “Özellikle şüpheli Ziya (Kadiroğlu) ile olan mesaj kayıtlarında 06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek, ülkemizin kıymetli hukuk insanlarının ölümü ile dalga geçercesine birbirlerine rahmet dileklerini ileten mesajlar gönderdikleri...”

111 KİŞİNİN SÜRÜCÜ VE DİREKSİYON SINAV SONUÇLARINDA USULSÜZLÜK SAPTANDI

Çetenin sadece sahte e-imza üzerinden sahte üniversite, lise diploması değil, ehliyet sınav sonuçlarını da değiştirdiği iddianamede yer aldı. Çete tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı şikâyetçi Ahmet Sarı adına 9 Ekim 2024’te E-İMZATR’in Ankara/Kızılay ofisi üzerinden başvuru yapılarak e-imza üretildi. Bu sahte e-imza üzerinden “Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E Sınav” ile “Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınav” sonuçlarında başarısız olan kişilerin sonuçları başarılı olarak değiştirildi. Bu kapsamda toplam 111 kişinin sınav sonuçlarının değiştirildiği saptandı.

270 SAHTE E-İMZA, 400’E YAKIN SAHTE AKADEMİSYEN İDDİASI

Sanıklardan Ayhan Ateş ise iddianamedeki ifadesinde çetenin eylemlerine ilişkin önemli iddialarda bulundu. Sanık Ateş iddianamedeki ifadesinde: Çetenin 270 sahte e-imza ürettiğini, çok iyi yabancı dil bilen ve çetenin “joker” elemanı olarak tarif edildiğini aktaran “Yakup” adlı bir kişinin 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına sokularak sınavlardan başarılı puanlar aldırıldığını ve üniversitelere doçent ve profesör ünvanlı Türkiye geneli 400’den fazla kişinin kaydedildiğini iddia etti. İddianamede Ateş’in iddialarına ilişkin herhangi bir isim ve tespite yer verilmediği görüldü.

İŞLEM YAPIP YAPMADIKLARINA DAİR TESPİT YOK

İki iddianamede de sanıkların ürettiği sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesiyle kamuda herhangi bir işlem yapıp yapmadıklarına ilişkin bir tespit de yapılmadı. Şüphelilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı’nın bilgisi dışında adına düzenlendikleri e-imza ise işlem yapılamadan ortaya çıkarıldı. Bakanlık konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu çete hakkında ilkin mayısta 134, ikincisi temmuzda 65 kişi hakkında iki farklı iddianame düzenledi. İki iddianamede halihazırda Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davada birleştirildi. Dava kapsamında Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi ve Milli Eğitim Bakanlığı daire başkanları Ahmet Sarı ile Ahmet Özer; Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın şikayetçi sıfatıyla yer aldığı davada 199 sanık bulunuyor. Osmanoğlu dahil dosyası ayrılıp soruşturması süren 8 kişi bulunuyor. 199 sanık 12 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.