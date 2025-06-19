İki kez kanseri yenen Murat Çalık 15 kilo kaybetti, MS hastası Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı: Çalık ve Kahraman için kritik uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanarak önce Silivri Cezaevi’ne, ardından 4 Nisan’da da İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları müvekkillerinin akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığı belirtilen açıklamada, askerlik görevini yaparken erken terhis edildiği de kaydedildi.

Murat Çalık’ın avukatı Cihan Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İki kez geçirmiş olduğu akut lösemi ve lenfoma hastalıkları ile halihazırda yaşadığı hızlı kilo kaybı ve tiroit rahatsızlığı gibi ciddi sağlık sorunları, tutukluluğun devamının hayati risk oluşturacak boyuta ulaştığını göstermektedir. Uzman hekimlerce yapılan değerlendirmelere göre, tutuklandığı tarihten itibaren yaşadığı yaklaşık 15 kiloluk kilo kaybı, özellikle cezaevi ortamındaki yetersiz koşullar nedeniyle hastalıklarının nüksetme riskini ciddi şekilde artırmıştır. Müvekkilin yaşı da dikkate alındığında, hastalığın yeniden ortaya çıkması durumunda hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağı açıktır. Geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Çalık’ı dün ziyaret eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise “Hukuksuz bir şekilde cezaevinde bulunan Murat başkanımızın bu durumu özenle ve titizlikle değerlendirmelidir” diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Çalık’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de “Hukuksuzca tutuklanan herkese cezaevi zor ama ağır bir hastalık atlatan, tedavisi devam eden başkanımız için daha da zor. Başkanımızın hayatını tehlikeye atmak telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı gibi halkımızın vicdanında da kabul görmez” ifadelerini kullandı.

'DEĞERLENDİRİLECEK'

AKP grup toplantısı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Murat Çalık’ın tahliye talebi değerlendirilecek. Bu konuda adli tip yetkilidir” diye yanıt verirken avukat Cihan Ünal evrakların savcılığa verildiğini bildirdi.

'DAHA NE KADAR ANLATMAMIZ GEREKİYOR?'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezi Parkı davasında hakkında verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce onanan ve üç yılı aşkın süredir Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çelik, “Tayfun’u ailesine sağlıkla, geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep vermeden kavuşturmak bu ülkenin yargı sisteminin boynunun borcudur” dedi. Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ise “Tayfun’un bir gün bile cezaevinde kalmaması gerekiyor. Bu saf gerçeği daha ne kadar ve ne olana kadar anlatmamız gerekiyor?” vurgusu yaptı.