İki kişilik motosiklete 5 kişi bindiler

Adana'da 5 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan biri pedala basarak, diğer ikisi ise anne ve babalarının kucağında yolculuk yaptı.

İki kişilik motosiklete 5 kişi bindiler
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 13:26

Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise pedala basıp annesine sarılarak dengede durabildiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü.


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