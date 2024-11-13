İki kişilik motosiklete 5 kişi bindiler

Yayınlanma: 13.11.2024 - 13:26

Güncelleme: 13.11.2024 - 13:26

Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise pedala basıp annesine sarılarak dengede durabildiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü.