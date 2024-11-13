İki kişilik motosiklete 5 kişi bindiler
Adana'da 5 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan biri pedala basarak, diğer ikisi ise anne ve babalarının kucağında yolculuk yaptı.
Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise pedala basıp annesine sarılarak dengede durabildiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü.
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