İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Kastamonu'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralananlar tedavi altına alınırken; polis, hastanede de güvenliği artırdı.
Olay, Kastamonu’nun merkez Akdoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki komşu aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., birbirlerine silah ile ateş etti.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Silahlı kavgada yaralanan Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri, hastanede güvenlik önlemlerini artırarak tedbir aldı. Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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