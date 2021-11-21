İki kuzen elektrik akımına kapıldı

Burdur'da orta gerilim hattında bakım çalışması yaparken akıma kapılan iki kuzenden biri hayatını kaybederken, diğer kişi ise ağır yaralandı.

(DHA)
21 Kasım 2021 Pazar, 20:55
İki kuzen elektrik akımına kapıldı
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Burdur Merkez Kayaaltı Köyü'nde orta gerilim elektrik hattında sepetli araçla bakım çalışması yapan işçiler akıma kapıldı.

İşçilerden İsmail Ünlü yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan amcasının oğlu Feyzullah Ünlü (24) ise sepette kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ 

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmail Ünlü müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sepetten indirdiği ağır yaralı Feyzullah Ünlü ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


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