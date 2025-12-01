İki kuzen küçük yaşlarda eniştelerinin istismarına uğradıklarını iddia etti: Yıllarca anlatamamışlar

Ankara’da iki kuzenin 6 ve 8 yaşlarındayken enişteleri A.S. tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. Şu an yaşları 20 ve 14 olan kuzenler, A.S’den şikâyetçi olurken A.S. hakkında “12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. İddianamede, enişte A.S’nin kuzenlerden birini 2011-2013 yılları arasında istismar ettiği, diğer kuzeni ise 2019 yılında istismar ettiği öne sürüldü. Davanın duruşması geçen hafta Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken duruşma 4 Mart 2026 tarihine ertelendi. Davanın avukatlarından Gülçin Balakkız, “Söz konusu olayda çocuklarımız yıllarca enişteleri tarafından uğratıldıkları istismarı kimseye anlatamamışlar. Çocuklarımızdan birinin rehber öğretmenine durumu anlatmasıyla yaşanan istismar ortaya çıkarılmıştır. Ne yazık ki ailede ayyuka çıkan bu durumu aile bireylerinden hiç kimse mahkeme önünde konuşmak istemedi” dedi.

KATILMA İSTEMİ REDDEDİLDİ

Duruşmada, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği katılma isteminde bulundu ancak mahkeme katılım istemini reddetti. Cumhuriyet’e konuşan dernek avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Bu talebin reddedilmesi, mücadelemizden geri adım atacağımız anlamına gelmemektedir. Dernek olarak, çocukların sesi olmak ve adaletin her aşamada yaşam hakkı, beden dokunulmazlığı ve üstün yarar ilkesi doğrultusunda tesis edilmesini sağlamak için süreci yakından takip edeceğiz. Avukat olarak ve özellikle bir anne olarak çocukların kendilerini hür bir şekilde ifade edebileceği yarınlar tesis etmek istiyorum” dedi.