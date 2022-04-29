İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp

29 Nisan 2022 Cuma, 09:58

Artvin’in Yusufeli ilçesi ile Erzurum’un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar, Ayvalı Barajı’na akan Oltu Çayı’na düştü. Aynı araçtaki 2 kişinin kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu.

ARAMALAR SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp 1 kişinin cesedine ulaşıldı, suya kapılan diğer 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.