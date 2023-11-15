İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 08:32

Güncelleme: 15.11.2023 - 08:32

Artuklu-Ömerli Karayolu'nda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte 6 kişi yaralandı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR!

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.