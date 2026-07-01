İki stajyer yaşamını yitirmişti: Merkez Ankara davasında savcı mütalaasını açıkladı

"Merkez Ankara'' inşaatında 15 Ağustos 2022'de şiddetli fırtına ve sağanakta perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyer 2 mühendislik öğrencisinin yaşamını yitirmesi ve birinin yaralanmasına yönelik Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması süren 5 sanıklı davaya bugün devam edildi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN AİLESİ KATILDI

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pasifik İnşaat’ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat’ın işveren vekili İnan Yücel, firmanın ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar ve olayda yaralanan stajyer Ege Kıratlı, kazada yaşamını yitiren Emre Çetin’in babası İsmail Çetin ile Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk katıldı.

PASİFİK İNŞAAT’IN YETKİLİLERİNDE KUSUR BULUNDU

Mahkeme Başkanı, duruşma başında dosyaya gelen bilirkişi raporunu okudu. Raporda; İnan Yücel’in asli derecede, Sinan Kar’ın tali derecede; Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel’in kusurlarının varlığına dair yeterli bilgi ve belge olmadığından kusurlarının olmadığına dair görüş olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında bilirkişi raporu kapsamında İnan Yücel ve Sinan Kar'ın cezalandırılmasını, Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel’in de beraatini istedi.

''YETKİ ŞEMASI ÇIKMAMASI EKSİKLİKTİR''

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz alan Ege Kıratlı; “Yetki şeması çıkmamışken bilirkişi raporunun çıkması eksiktir. Daha yetkili kişiler sorumludur. Bu şantiyede yaşanan iş cinayeti ilk değildir, daha önce de yaşanmıştır. Buradaki alınmayan önlemler, ihmaller sistematiktir” dedi. Baba Zeki Öztürk ise “Biz iki tane evladımızı kaybettik. Burada çok açık ihmaller vardır. Biz sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

''GELDİĞİMİZ AŞAMADA KARAR VERİLEMEZ''

Öztürk ailesinin avukatı Murat Yılmaz, bilirkişi raporuna katılmadıklarını ifade etti ve esas hakkındaki mütalaaya karşı; “Firma yetkililerinin defalarca dinlenmesini talep ettik, kabul edilmedi. Projenin detaylarını, organizasyon şemasının açığa kavuşturulmasını talep ettik. Ama dosyaya kazandırılmadı. Geldiğimiz aşamada karar verilemez” savunmasında bulundu.

''BİR KİŞİNİN BİLE TUTUKLU YARGILANMAMASI VİCDANLARI YARALIYOR''

“Bilirkişi raporunda organizasyon kusuru olduğu söyleniyor; ancak bu kusur iki kişiyle mi olur?” diye soran Av. Yılmaz; “Yetkililer eliyle olur bu sorun. Söz konusu olay, bir iş kazası değildir. Kırmızı alan olarak belirlenen yere inşaattaki ilk günleri olan çocukları mı çıkarırsınız? Alpcan Ergüven, stajyerlere ‘kırmızı alana çıkabilirsiniz’ diyor ama beraat isteniyor. Biz olası kast hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz. Zira 150-200 öğrencinin ‘eylem yaparsa’ diye tutuklandığı ortamda, iki öğrencinin öldüğü ve bir öğrencinin yaralandığı olayda bir kişinin bile tutuklu yargılanmaması vicdanları yaralamaktadır” dedi.

''ÇALIŞTIRANLAR KASTEN HAREKET ETMEDİ Mİ?’'

Duruşmada Öztürk ailesinin ardından, Çetin ailesine geçildi. Baba İsmail Çetin, mütalaaya ilişkin; “Kartalkaya’da yaşanan yangında 7-8 ayda yargılama yapıldı, olası kasttan cezalar verildi. Bizde ise yıllar geçti. Valiliğin ‘inşaatlarda hava durumu nedeniyle çalışma yapılamaz’ diye duyuru yaparken o gün bu çocukları çalıştıranlar kasten hareket etmemiş midi?" ifadelerini kullandı.

''YARGILANMASI GEREKEN ASIL İŞVERENDİR''

Ailelerin beyanlarının ardından sanık tarafının savunmalarına geçildi. Sanık İnan Yücel’in avukatı, “Burada asıl yargılanması gereken asıl işverendir; çünkü tüm talimatları o veriyor. Mühendisinden habersiz işveren stajyer sokuyor inşaata. Bilirkişi raporu da bilimsel değerlendirmeye aykırıdır. Bizce akademik bir kadrodan rapor düzenlenmelidir” dedi. Sinan Kar’ın avukatı ise “Müvekkilime tali kusur atfedilemez. Elverişli bir rapor alınmasını talep ediyoruz” savunmasında bulundu.

''MAĞDUR OLDUĞUM UNUTULMAMALI''

Avukatların ardından savunma hakkı verilen sanık Alpcan Ergüven, “Ben de yaralandım olayda. Yaramın ağır olmaması ve rapor almamam benim de mağdur olduğumu unutturmamalı. Kalıbın sabitlenmesiyle ilgili bir sorumluluğum yok. Ben sadece imalatın kalitesini kontrol ediyorum” ifadelerini kullandı. Sanık Emrah Akyol da iş güvenliği bölümünde çalıştığını; ancak belge kayıtları yapan bir personel olduğunu belirterek; “Ben ilk günden beri neden burada olduğumu hala anlıyor değilim" dedi. Tüm sanık ve avukatları beraat talebinde bulundu.

ÇELİŞKİLERİN GİDERİLMESİ İÇİN YENİ RAPOR İSTENDİ

Mahkeme Başkanı, raporlar arasında bir kısım çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle yeni bir heyetten çelişkilerin giderilecek şekilde bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek, davayı 2 Kasım’a erteledi.