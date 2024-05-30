İki yazı yazdı Başsavcıyla davalık oldu: Barış Terkoğlu'nun hakaret davası ertelendi
Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Terkoğlu'nun, kaleme aldığı iki farklı yazısı nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava 21 Kasım'a ertelendi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı gazeteci Barış Terkoğlu'nun, "Hatırlı Fetöcüler nasıl kurtarılıyor" ve "Savcı Bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin" başlıklı yazıları nedeniyle zincirleme şekilde 'Kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi.
Barış Terkoğlu'nun katılmadığı duruşmada kendisini avukatı Enes Hikmet Ermaner temsil etti. Aynı davada yargılanan emekli askeri savcı ve hakim Ahmet Zeki Üçok ile avukatı Celal Ülgen de mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.
Yargıtay Üyeliği'ne seçilen Anadolu Adliyesi eski Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ile avukatı da duruşmaya katılmadı.
Savcı, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Barış Terkoğlu'nun avukatı Ermaner, gelecek celse müvekkilini mahkemede hazır edeceklerini belirtti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, mazeretlerin kabulüne karar vererek, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.
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