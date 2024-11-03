İki yolcusuna çarpan minibüs şoförü tutuklandı

Yayınlanma: 03.11.2024 - 15:44

Güncelleme: 03.11.2024 - 15:50

Merkez Paşa Cami kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. idaresindeki minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Irak uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi indirdi. Minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan şoförün kullandığı aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İki yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şoför F.T. ise gözaltına alındı. F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ARAÇ ÜZERLERİNDEN İKİ KEZ GEÇTİ

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsten inen 2 yolcunun aracın arkasından geçmek istedikleri sırada şoförünün geri manevra yaptığı, minibüsün çarpması sonucu yere düşen 2 yolcunun aracın altında kaldığı, şoförünün tekrar öne manevra yapıp, yolcuların üzerinden yeniden geçtikten sonra durumu fark edip, aracı durdurduğu anlar yer aldı.