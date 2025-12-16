Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 17:24:00
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Antalya, Aksu'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 50.53 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.11’de merkez üssü Aksu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 50.53 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'ın paylaşımı ise şu şekilde:

