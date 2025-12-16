Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.11’de merkez üssü Aksu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 50.53 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD'ın paylaşımı ise şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 16, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Aksu (Antalya)
Tarih:2025-12-16
Saat:16:11:03 TSİ
Enlem:37.03361 N
Boylam:30.86944 E
Derinlik:50.53 km
Detay:https://t.co/Tyx6Tb3jVU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi