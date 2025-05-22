İkinci Boğaziçi vakası! Çocuk evliliğini meşrulaştırmıştı: Yine üniversitede konferans verdi

Çocuk evliliklerini meşrulaştıran açıklamalarıyla büyük tepki çeken İlahiyatçı Nurettin Yıldız, Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde ”Bu Zamanda Evlilik ve Aile” başlıklı bir konferans verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü tarafından plaketle ödüllendirilen Yıldız konferans sırasında protesto edildi. Protesto edenlere ise tekbir sesleriyle tepki gösterildi.

Yıldız'ın konferansına tepki gösteren Eğitim-İş Karaman Şube Başkanı Hamza Şanlıtürk de saldırıya uğradı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuya ilişkin açıklama yaptı.

"GERİCİLİĞE İTİRAZ EDENE LİNÇ EDERİZ MESAJI"

Saldırının, "Bu ülkede gericiliğe itiraz ederseniz sizi linç ederiz" mesajı taşıdığını belirten Özbay, "Tarikat artığı bu zihniyetin üniversitelerimize boca edilmesini, özgür düşünen insanlara yönelik fiziksel saldırılara dönüşmesini, devletin resmi kurumlarının bu şiddete sessiz kalmasını asla kabul etmiyoruz! Eğitim-İş olarak soruyoruz; bu sapkını konferansa davet eden, koruyan, ödüllendiren kamu görevlileri hakkında işlem yapılacak mı? Üniversitelerde özgür düşünceyi değil, yobazlığı teşvik eden bu karanlık dalga ne zaman durdurulacak?" ifadelerini kullandı.

"YOBAZLIK BİLİM KURUMLARINA SOKULAMAZ"

Açıklamalarına "Bu ülkede pedofiliyi savunanlar meşrulaştırılamaz! Bu ülkede yobazlık bilim kurumlarına sokulamaz! Bu ülkede kadın düşmanlığına, çocuk istismarına göz yuman herkes bu insanlık suçuna ortaktır! Boğaziçi’nden Karaman’a, Türkiye’nin dört bir yanında karanlığa karşı duran herkes Eğitim-İş’in yoldaşıdır! Gericiliğe teslim olmayacağız! Üniversiteleri karanlığa bırakmayacağız! Laik, bilimsel, çağdaş eğitim için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz" diyerek devam eden Özbay, konuyla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını ve destek için yarın Karaman'a gideceklerini duyurdu.



