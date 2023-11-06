İkinci Kemeraltı Çalıştayı başlıyor

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:22

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 7-8-9 Kasım tarihinde ikincisi düzenlenecek “Tarihi Kemeraltı Bölgesi Farkındalık Çalıştayı ve Etkinlikleri” toplantıyla tanıtıldı. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği’nde düzenlenen toplantıda çalıştay programı hakkında bilgi verildi.

TARİHİ BIÇAKÇI HAN’DA BAŞLIYOR

Çalıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi, Ulusal Eğitim Derneği, Ege Tiyatro Topluluğu, İzimizi Kaybetmeyen Youtube Kanalı, Yeni Bakış Gazetesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi’nin paydaşlığında yapılacak. Tanıtım toplantısında konuşan Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü ve Yüksek Şehir ve Bölge Koruma Plancısı Ahmet Tuncay Karaçorlu, programı Tarihi Bıçakçı Han’da başlatacaklarını belirterek, hedeflerinin Kemeraltı’nı koruyarak yaşatmak olduğunu söyledi. Karaçorlu, çalıştay hazırlık sürecinde hiçbir devlet fonundan ve özel şahıslardan destek alınmadığını vurgulayarak. paydaşlarla birlikte örgütleşme adımlarının atıldığını ifade etti.

“BAŞKAN SOYER SÖZÜNÜ YERİNİ GETİRDİ”

Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çalıştaya sunduğu katkıyı hatırlattı ve “Başkanımıza konuyu açtığımızda ‘Gövdemizle birlikte bu çalışmanın içindeyiz’ dedi ve sözünü de yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Dünyada bir tane Kemeraltı var. Bugüne kadar biraz kenarda kalmış, sessizleştirilmiş bir alandı. Son zamanlarda altyapı, üstyapı çalışmaları var, üzerinde ciddi bir emek var. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım ise “Şu an içinde bulunduğumuz yer, yaşayan dünya mirası. Çalıştay için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Söz alan paydaş temsilcileri de çalıştayın Kemeraltı ve kent için önemine değindi.

Çalıştay programı şöyle;

7 Kasım

11:30-Açılış konuşmaları- Bıçakçı Han

12:00-Söyleşi- Kemeraltı Ruhunun İzinde Basmane (Kent Gözlemcisi Yazar Orhan Beşikçi)- Bıçakçı Han

13:30-Tiyatro Oyunu-Mıstık Kemeraltı’nda İş Arıyor (Oyuncular: Betül Karaman, Kemal Aygen, Erdal Dinçer) Kemeraltı Balıkçılar Meydanı

14:30- Söyleşi-Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın İzinde Esnaf, Yerli ve Yabancı Konuklar (Konuşmacılar: Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, İzmir Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Şendikici) İzmir Akdeniz Akademisi

17:00- Söyleşi- Kitaplarımda Kemeraltı- (Konuşmacı: Eğitimci Yazar Şair Hidayet Karakuş) Milli Kütüphane

8 Kasım

11:00- Söyleşi-Geçmişten Günümüze Kültür Mirasımız Kemeraltı (Konuşmacı: Mimar ve Sanat Tarihçi Prof. Dr. R. Eser Öztaşçı Gültekin) İzmir Akdeniz Akademisi

12:00 -Söyleşi-Kemeraltı’nda Kamusal Alan Bağlamında Güncel Tasarımlar (Konuşmacı: Heykeltıraş Behçet Aktaş) İzmir Akdeniz Akademisi

14:00- Söyleşi-İzmir Yahudi Kültür Mirası Projesi (Konuşmacı: Proje Koordinatörü Nesim Bencoya) İzmir Akdeniz Akademisi

15:00-Söyleşi-Çok Kültürlü Yapısıyla Kemeraltı (Konuşmacılar: Afro-Türk Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kurucusu Yalçın Yanık, Araştırmacı Yazar Mimar Talay Ulusoy, Yazar Sanat Yönetmeni Nihat Özdal, Yazar Tepekule Kitaplığı Hakan Kazım Taşkıran) Akdeniz Akademisi

17:00- Söyleşi- “İzmir… Her Yanı/m Sevda” şiir kitabıyla Şair Cem Seyhun Ünbay Kemeraltı’nda- Konuşmacı: Cem Seyhun Ünbay (Milli Kütüphane)

19:00- Söyleşi- Kemeraltı’nda Asırlık Esnaf Mekanları- (Konuşmacılar: Ragıp Kitapçı, Emin Ali Kulalıoğlu)

9 Kasım

12:30- Söyleşi- Tiyatro ve Sanatın İzinde Kemeraltı (Konuşmacılar: Oyuncu ve Yönetmen Gürol Tonbul, Oyuncu İbrahim Raci Öksüz, Oyuncu ve Yönetmen Erdal Dinçer) İzmir Akdeniz Akademisi

14:30-Söyleşi-Kemeraltı ve Sağlık (Konuşmacılar: Doktor Yazar Eren Akçiçek, Dr. Öğretim Üyesi Yazar Erkan Serçe) İzmir Akdeniz Akademisi

17:00-Söyleşi-“Kemeraltı’nda Bir Dergi Dönemeç”, “Kemeraltı Kitapevleri ve Milli Kütüphane”- Konuşmacılar: Eğitimci Yazar Şair Hüseyin Yurttaş, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Avukat Ulvi Puğ- İzmir Milli Kütüphane

18:30- Söyleşi-Geleneksel Şifalar, Geleneksel Tatlar- Yeni Nesil Kahveler- Sunum: Özlem Tezile Avcı (Nazım Hikmet Kültür Merkezi Küçük Salon)

19:30- Şiir Dinletisi- Kemeraltı’nda Şiir Akşamı- Şairler: Hüseyin Peker, Aslıhan Tüylüoğlu, Mazhar Alphan, Hale Açıkalın Kocadere, Halit Özboyacı, Dilek Özkan, Dizdar Karaduman, Fatma Aras, Tuncer Gönen, Hasan Kulakoğlu, Neslihan Perşembe Kulakoğlu, Güzel Yücel, Ahmet Tuncay Karaçorlu- (Nazım Hikmet Kültür Merkezi İzmir Şubesi Küçük Salonu)

21:00- Çevrimiçi ve Kapalı Mekan Buluşması- Kemeraltı’nda ve İzmir’de Merkezi ve Yerel İdareye İlişkin 2020 Kemeraltı’ndaki Çalıştay Sonrası Çalışmaların Değerlendirilmesi (Konuşmacılar: İzmir Valiliği temsilcisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi, Konak Belediyesi Temsilcisi, Kemeraltı Muhtarlığı Temsilcisi, Tarihi Kemeraltı Esnaf Temsilcisi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilcisi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Temsilcisi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Temsilcisi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Temsilcisi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Temsilcisi, İzmir Kuş Cenneti Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Sıkı) Akdeniz Akademisi