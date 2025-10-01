İkinci kez hakim karşısına çıktı: 248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım için tahliye kararı!

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, ajansına kayıtlı oyuncuları Gezi Parkı’na yönlendirerek “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

AYŞE BARIM İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmemek şeklinde ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma ise 11 Şubat 2026’ya ertelendi.

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkeme heyeti 7 Temmuz’daki ilk duruşmada hazır bulunan tanıklar Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında zorla getirme ve dinlenme kararı vermişti.

Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen ünlü oyuncular bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlendi.

Salonda Hümeyra Adak, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergenç, Sevil Demirci, Şükran Ovalı Erkin, Zafer Algöz, Enver Aysever tanık sıfatıyla yer aldı.

İşte duruşmada anbean yaşananlar...

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEDE

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nejat işler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci ve Zafer Algöz "tanık" sıfatıyla adliyeye geldi. O anlar Cumhuriyet'in kamerasına yansıdı.

BARIM'A YOĞUN DESTEK

Ünlülerin yanı sıra, sektörden çok sayıda isim Ayşe Barım'a destek için duruşmanın yapılacağı salonun önüne geldi. Ünlü senarist Ece Yörenç de Barım'a destek için gelen isimlerden.

DURUŞMA BAŞLADI

Ayşe Barım duruşmada fiziki olarak bulundu.

Duruşma, Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen; Enver Aysever, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz’ün tanık ifadeleri alınmak üzere başladı.

İHBARCI MAHKEMEYE BAĞLANDI: 'BARIM'I SADECE HABERLERDE GÖRDÜM'

İhbarcı Sedat Gül, SEGBİS üzerinden mahkemeye bağlandı.

Gül, “Ben sosyal medyada çok gördüğüm için bir vatandaş olarak görüşümü yazdım” dedi.

Hakimin “Ayşe Barım’ı tanıyor musun?” sorusuna tanık Sedat Gül, “Sosyal medyadan tanıyorum” yanıtını verdi.

Barım hakkında ihbarda bulunduğu hatırlatılınca, tanık “Sosyal medyada duyduğumu söylemişimdir” yanıtını verdi.

Hakimin “Bire bir gördüğün oldu mu?” sorusuna ise “Hayır, sadece haberlerde gördüm” yanıtını verdi.

"İHBARCI NEDEN İHBAR ETTİĞİNİ VE NE DEDİĞİNİ BİLE HATIRLAMIYOR, SABIKA KAYDI VAR"

Daha sonra söz alan müdafi avukat Deniz Ketenci, “Sedat Gül isimli ihbarcı, neden ihbar ettiğini ve ne dediğini bile hatırlamıyor. Her yere mail göndermiş ve müvekkilimizle ilgili ihbarda bulunmuştur. Sedat Gül’ün, ‘Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık’tan suç kaydı var. İhbara dayanarak müvekkilimiz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca göz altına alınmıştır ve daha sonra tutuklanmıştır. Bu olayda şüpheliden delillere gidilmiştir. Deliller bulunmaya, üretilmeye çalışılmıştır. Müvekkilimiz 9 aya yakındır bu iddialar sebebiyle tutukludur. Beyin ve kalp ameliyatlarının kendisi tarafından seçilecek doktorlar tarafından yapılması gerekmektedir. Biz müvekkilimizin her şeyden önce yaşam hakkını savunuyoruz. Eğer tutukluluğun devamına karar verilirse müvekkilimiz ölüme terk edilmiş olacaktır. Tahliyesini talep ediyorum” dedi.

HÜMEYRA ADAK: AYŞE APOLİTİK BİR İNSANDIR, ÇALIŞANLARINA HİÇ BASKI YAPMAZ

Ünlü oyuncu Hümeyra Adak, ilk tanık olarak dinlendi.

Adak, “Ayşe apolitik bir insandır. Kendi çalışanlarına da hiç baskı yapmaz. Gezi’ye gitmek benim fikrimdi, Ayşe Barım’ın hiçbir dahli yoktur. Yönlendirmesi olmadı. Gezi’ye iki sefer gittim, Ayşe Barım’ı orada görmedim. Sosyal medya hesabım var ama pek aram yok. Paylaşımlarımın içeriğine ben karar veriyorum. ID iletişimle 10 yıldan fazladır çalışıyorum” dedi.

BERGÜZAR KOREL: BEN EŞİMLE BİRLİKTE BİREYSEL OLARAK GEZİ PARKI’NA GİTTİM

Daha sonra dinlenen tanık Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı:

“Ayşe Barım hiçbir şekilde beni yönlendirmedi, ben eşimle birlikte bireysel olarak Gezi Parkı’na gittim. Kendisini orada görmedim. 2006’dan beri birlikte çalışıyoruz. Onun hiçbir yönlendirmesi olmadı, asla. Sosyal medya paylaşımları için de yönlendirmesi yok. Hiçbir telkini hiçbir zaman olmadı. Doğru olan neyse onu dinliyorum.”

CEYDA DÜVENCİ: ANKARA'DAKİ GÖRÜŞMEYE BENİ YAVUZ BİNGÖL DAVET ETTİ

Tanık olarak dinlenen bir diğer ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ise şunları söyledi:

“Gezi Parkı olaylarına 3 gün katıldım. Ayşe Barım’ın bir yönlendirmesi olmadı, kendi irademle katıldım. Katıldığımda kendisini hiç görmedim. Ankara’daki görüşmeye (Erdoğan görüşmesi) beni Yavuz Bingöl telefonla davet etti. Ayşe Barım neyse onu anlattım. Dostum olduğunu ve onunla çok konuştuğumu söyledim. Korumadım, kişiliğini anlattım. 23 yıldır Ayşe ile çalışıyorum. Sadece menajerim değil, dostum. Sosyal medya hesaplarımın içeriklerine ben karar veriyorum. Ayşe Barım bana talimat vermedi, vermez de.”

DOLUNAY SOYSERT: AYŞE BARIM KESİNLİKLE APOLİTİKTİR

Daha sonra ifadesi alınan Dolunay Soysert şöyle konuştu:

"Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadı. Gezi Parkı olaylarına katıldım. Ayşe Barım’la orada bir kez karşılaştık. Ben ondan önce ve kendi irademle gitmiştim. 2004-2005 yılından beri kendisiyle çalışıyorum. Ayşe Barım kesinlikle apolitiktir. Hem menajerim hem de çok yakın arkadaşım. Ayşe Barım’ı kayırmadım, böyle bir şeye ihtiyaç duyacağını düşünmüyorum."

HAL İ T ERGEN Ç : METN İ BANA K İ M İ N VERDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM

Tanık olarak dinlenen ünlü oyuncu Halit Ergenç ise şunları söyledi:

"Ayşe Barım’ın herhangi bir teklifi ya da yönlendirmesi olmadı. Gezi Parkı’na 3-4 gün gittim. Orada kendisini gördüğümü hatırlıyorum. 23-24 senedir birlikte çalışıyoruz. Asla bir yönlendirmesi olmadı. Ankara’da yapılan görüşmeye gitmem ya da gitmemem için Ayşe Barım yönlendirme yapmadı ya da talimat vermedi. Listede adım vardı, davete katıldım. Gezi Parkı’nda okuduğum bildiri konusunda Ayşe Barım herhangi bir talimat vermedi. Metni bana kimin verdiğini hatırlamıyorum, hazırlayanı bilmiyorum."

MEHMET GÜNSÜR: DİZİ SETİNDEN ÇIKIP GEZİ PARKI'NA GİTTİM

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür ise ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ayşe Barım’ın herhangi bir yönlendirmesi, talimatı olmadı. 2-3 kere Gezi Parkı’na katıldım. Kendisini orada bir kez gördüm. Kendisiyle 20 yıldan fazladır çalışıyorum. Kitleleri şiddete yönlendirecek herhangi bir söylemde bulunmadım, Ayşe Barım da bana herhangi bir telkinde ya da talimatta bulunmadı. Dizi setinden çıkıp Gezi Parkı’na gittim. Ayşe Barım’ın herhangi bir dahli olmadı.”

NEJAT İŞLER: BARIM'IN BİR YÖNLENDİRMESİ OLMADI, TESADÜFEN KATILDIM

Tanık olarak dinlenen ünlü oyuncu Nejat İşler, “Ayşe Barım’ı çok iyi tanırım. Gezi Parkı’na 2 kere gittim. Barım’ın herhangi bir yönlendirmesi olmadı. Tesadüfen katıldım. Bodrum’dan İstanbul’a bir proje ve hastane işlerim için gelmiştim, gelmişken baktım. Bağlı bulunduğum sendikanın çadırına gittim. Barım’ın asla yönlendirmesi olmadı. Elon Musk sosyal medya hesabımı kapattı. Kapatılmadan önce içerikleri kendim yönetirdim. Bana, beraber bir yerde yemek yediysek hesabı ödemekte ısrar eder en fazla” dedi.

NEHİR ERDOĞAN: AYŞE BARIM'IN ASLA BİR YÖNLENDİRMESİ OLMADI

Daha sonra ifade veren Nehir Erdoğan, “Gezi’ye ilk birkaç gün gittim. Barım’ın asla bir yönlendirmesi olmadı. Kendisini orada görmedim. 2008-2009 yıllarından beri kendisiyle çalışıyorum” şeklinde konuştu.

RIZA KOCAOĞLU: BİR TALİMATI OLMADI, EVDEN ÇIKIP GİTTİM

Tanık olarak dinlenen ve Rıza Kocaoğlu, “İlk birkaç gün Gezi Parkı’ndaydım çünkü oraya çok yakın oturuyorum. Kendisini sadece bir kes gördüm orada. Herkesi gördüğüm gibi onu da gördüm. Herhangi bir telkini ya da talimatı olmadı. Evden çıkıp gittim” dedi.

SELMA ERGEÇ: GEZİ'DE AYŞE BARIM'I BİR KERE GÖRDÜM

Ünlü oyuncu Selma Ergeç ise şunları söyledi:

“Gezi’de Ayşe Barım’ı bir kere gördüm, ‘Nasılsın, iyi misin’ dışında bir şey konuşmadık. Ayşe Barım’ın herhangi bir konuda hiçbir zaman bana talimat verme hakkı yok. Biz Ayşe ile işle ilgili görüşürüz. O dönemde, 3 yıl süren bir diziden ayrılmam söz konusuydu, ayrıca bir reklam ve film görüşmesi vardı, o nedenle Barım’la çok görüşmemiz olağan. Orada ID ile çalışmayan çok oyuncu vardı.”

YAPIMCI SEVİL DEMİRCİ: GEZİ'NİN SON DÖNEMLERİNDE BİR BİLDİRİ METNİ GELDİ

Tanık olarak dinlenen bir diğer isim olan yapımcı Sevil Demirci ise “Kullandığım ismim Sevilay. Gezi Parkı ile ilgili Ayşe Barım’dan hiçbir talimat almadım. Gezi Parkı’nın yıkılması, ağaçların kesilmesi benim için önemliydi çünkü orası deprem toplanma alanıydı. Kimsenin bana bir yönlendirmesi olmadı. Gezi’nin son dönemlerimde bir bildiri metni geldi, son günler olduğu ve dilini çok beğenmediğim için imzalamadım. Ayşe’ye sorulduğunda ise metinden haberinin olmadığını biliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞÜKRAN OVALI: HÜR İRADEMLE GEZİ'YE GİTTİM

Şükran Ovalı Erkin, “Hür irademle Gezi’ye gittim, orada kendisini görmedim. Asla bir yönlendirme olmadı. Sosyal medya hesaplarımı ben yönetirim, şifresi hep bendedir.”

ZAFER ALGÖZ: GEZİ'YE 3 DEFA HÜR İRADEMLE GİTTİM

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, “Gezi’ye 3 defa hür irademle gittim. Zaten çalıştığım kurum devlet tiyatrosu ve yeri AKM’deydi. Bana asla bir talimat ya da yönlendirmesi olmadı. Ben Ayşe Barım’ı apolitik bir insan olarak tanırım. Asla böyle bir içgüdüsü olmadı" dedi.

ENVER AYSEVER: AYŞE BARIM'I TANIMIYORUM

Son tanık olarak gazeteci Enver Aysever dinlendi.

Aysever, “Ayşe Barım’ı tanımıyorum. Paylaştığım video dava ile nasıl ilişkilendirildi bilmiyorum. Kendisinin başarılı bir isim olduğunu biliyorum. Oyuncular üzerinde tahakküm kurduğuna yönelik bir izlenimim yok, böyle bir şeye tanıklık etmedim” dedi.

AYŞE BARIM, GÖZYAŞLARIYLA SAVUNMA YAPTI

Gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Barım yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Ben ilk duruşmada detaylı savunmamı yapmıştım. Bazı konulara değinmek istiyorum. Ben bir vatandaş olarak ülkesine sorumluluklarını yerine getirmiş, çalışan ve üreten bir kadınım. Çok ağır suçlamalar ve iddialarla 248 gündür tutukluyum. Kendime her gün neden tutuklandım, neden hedef alındım diye soruyorum ve suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir ilişiğim yok.

Adaletin varlığına inanmak ve güvenmek istiyorum. Çaresizim ve zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum. Biraz da yorgunum. 30 kilodan fazla kilo verdim. Sunulan tüm somut veriler, kimseyi hasta olduğuma ikna edemedi.

Ben tedavi olmayı reddetmiyorum. Bayılmalarımla ilgili devlet hastanelerine sevklerim başladı. Çok zor bir şekilde sevk oldum… En az 12 kere çeşitli hastanelere gittim. En son Çam ve Sakura Hastanesi’nde kurula girdim. İnfaz koruma jandarma memurları eşliğinde muayene oldum. Ben tedavi olmak istiyorum, olmak zorundayım.

Tüm hastane raporları acilen ameliyat olmam gerektiğini söylerken bu gözardı edildi. Tedaviyi kendi tanıdığım doktorlarımla devam ettirmek istiyorum. O ameliyatları doktorlarımın kontrolü ve gözetiminde yaptırmak istiyorum. Temel hakkım olan yaşam hakkımı elimde tutmak istiyorum ve kendim karar vermek, kendi şartlarımda ameliyat yaptırmak istiyorum.

Daha sonraki nekahat dönemini cezaevi şartlarında geçirme imkanım yok. Bütün bunların neden başıma geldiğini anlayamıyorum. Neden yaşam hakkımdan yoksun bırakılıyorum? Artık ben tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bu temel hakkımı bana vermenizi istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum.”

MAHKEME BAŞKANI'NDAN, BARIM'A: 'AĞLAMANIZI İSTEMİYORUZ'

Ayşe Barım ağlayarak savunmasına devam ederken Mahkeme Heyeti Başkanı araya girdi, "Ağlamanızı istemiyoruz. Bu şekilde kimseyi görmek istemeyiz" dedi.

"BARIM'IN AVUKATI DİNLENSİN" TALEBİ REDDEDİLDİ

Müdafi avukatlar, Barım’ın sağlık durumu hakkında konuşması için doktor Ahmet Gökçer’in dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme, bu talebi dosyada doktorun beyanları yazılı olduğu için oy çokluğu ile reddetti. Duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verildi.

AYŞE BARIM'IN YAKINLARI DURUŞMAYA GİRDİ

Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından duruşma yeniden başladı. Ayşe Barım, ara öncesinde duruşma salonuna giremeyen yakınlarının devam eden duruşmaya girmesini ve onları da görmeyi rica etti.

Bunun üzerine bazı kişiler, dışarı kalan yakınları ile yer değiştirdi.

"SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLECEĞİ HUSUSUNDAKİ İNANCIMIZ TAMDIR"

Ardından söz alan müdafi avukat Sedat Özyurt:

“Sanığa izafi edilen eylemlerle netice arasında iyiliyet bağının kurulmasını sağlayacak hiçbir veri yok. Geziye yönlendirdiği iddia edilen ID iletişim ile çalışan sanatçıların hiçbirinin de cebir ve şiddeti övücü, yönlendirici tek bir beyanları bulunmamaktadır. Suçun manevi unsurunun oluşmadığı da dosya kapsamında sabittir. Dosya kapsamına göre Ayşe Barım’ın hayat süreci göz önüne alındığında, tanık beyanlarına göre de apolitik kişi olması dikkate alındığında ve bir bütün olarak değerlendirildiğinde hükümeti devirmeye kalkışmasının ne amacı olabilir? Ne elde etmiş olması muhtemeldir?

Ayşe Barım bir defa Gezi’ye gitmiş ve o tarihte 43 sanatçı ile çalışırken 12 sanatçının Gezi’ye gittiği iddia ediliyor. Her şeyi organize etse bile hükümeti devirmeye veya iş yapamaz hale getirmeye yeter bir güç olduğu nasıl değerlendiriliyor? Ayşe Barım, ID iletişime bağlı sanatçıların yanında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı’da yapılan mitinge de katılmıştır.

Ayşe Barım’ın Gezi Parkı’nda gerçekleşen olayları destekleyici bir ifadesi bulunmamaktadır. Buradan nasıl bir ‘yardım’ sonucu çıkıyor? Eylemler ve sonuçlar anlamında, hangi sonucun çıkmasında ya da eylemin gerçekleşmesinde Ayşe Barım’ın katkısı olmuştur?

Sanığın beraatine karar verileceği hususundaki inancımız tamdır. Farklı bir sonuca varılmayacağına inanıyoruz. Aleyhe hiçbir delilin olmadığı bir dosya kapsamında, özgürlük hakkının elinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Sanığın tahliyesi talep ediyoruz.”

"BERAAT ETMES İ NE İ NANIYORUZ"

Müdafi avukat Aslı Kibar, Gezi Parkı ve Çarşı davalarının emsal teşkil ettiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

“Müvekkilimizin dosyada herhangi bir şiddet ve cebir eylemi yoktur, delil de yoktur. Emsal Yargıtay kararlarına göre müvekkilin beraat etmesine inanıyoruz.”

SAVCI, TUTUKLULU Ğ UN DEVAMINI İ STED İ

Savcı mütalaasında, Ayşe Barım’ın tutukluluğunun devamını talep etti,“Katalog suçlardan olduğu için tutukluluk halinin devam etmesini istiyorum” dedi.

Ardından mahkeme heyeti ara karar için toplandı.

AY Ş E BARIM İ Ç İ N TAHL İ YE KARARI

Verilen aradan sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Ayşe Barım’ın tahliyesine hükmetti.

Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 11 Şubat 2026’ya ertelendi.

DURUŞMA SONRASI AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen menajer Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, "Bundan sonra müvekkilim ve ailesi sadece sağlığıyla ilgili gereken girişimlerde bulunacak, sağlıkla ilgili tetkik ve tedavilerin yapılmasına başlayacak" dedi.

Ketenci, 248 gündür cezaevinde bulunan ve bugün tahliyesine karar verilen müvekkili Ayşe Barım hakkında açılan davanın duruşmasının ardından adliye önünde gazetecilere açıklamada yaptı.

Müvekkilinin sağlık durumunu birçok kez dile getirdiklerini, mahkemenin de sağlık sebeplerini göz önüne alarak tahliye kararı verdiğini ifade eden Ketenci, şunları kaydetti:

"Bu taleplerimizde müvekkilimizin beyninde iki adet stent bulunduğu, anevrizma hastalığının bulunduğu, cezaevinde bulunduğu sürede bu anevrizmanın stendin dibinde nüksettiği ve patlama riski altında olduğunu, aynı zamanda kalbinde altı ayrı hastalığı mevcut olduğunu ve kalp nakli ameliyatına gidebilecek derecede ağır hastalığının bulunduğunu belirttik. Biz bunları sadece ifade etmedik. Aynı zamanda Silivri Devlet Hastanesi'nden, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nden, Adli Tıptan ve Türk Tabipler Birliği'nin verdiği raporlarda da bu hastalıkların hepsi teşhis edilmişti.

En son Adli Tıp Kurumu verdiği raporda, kendisinin tedavi edilmesi, derhal hastaneye gönderilmesi gerektiği hususunda görüş bildirdi. ‘Cezaevinde kalmasında sakınca yoktur’ şeklinde bir görüşü yoktu. Mahkeme, tüm delillerin toplanmış olması, tanıkların dinlenmiş olması ve sağlık sebeplerini göz önüne alarak adli kontrol hükümleriyle ev hapsi ve de yurt dışına çıkmama kararıyla birlikte tahliyesine karar verdi. Bundan sonra müvekkilim ve ailesi sadece sağlığıyla ilgili gereken girişimlerde bulunacak, sağlıkla ilgili tetkik ve tedavilerin yapılmasına başlayacak."

"CİDDİ BİR KAS KAYBI VARDI"

Ayşe Barım’ın istediği hastanede, istediği doktorda tedavi olabileceğini söyleyen Avukat Ketenci, şöyle devam etti:

“Kendisi yaşamsal riskine ilişkin kararları kendisi alabiliyor. Hangi hastaneye gitmek istediğini söyleyecek. Zaten elektronik kelepçe olduğu için onun takibi çok kolay. Bu hastanelere gidip gelecek ama evde bulunacak. Bir kere her şeyden önce bu hastalıklardan dolayı göreceği tedavi için hazırlanması gerekiyor.

Cezaevi koşullarında buna hazırlanması mümkün değil. Beslenme açısından ciddi bir kas kaybı vardı. 34 kilo kaybı mevcuttu. Dolayısıyla yani beyin ve kalple ilgili bir ameliyatın olabilmesi için her şeyden önce vücudunun daha sağlıklı hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla evde, en azından Kendisine bu ortam bir şekilde yaratılmış olacak.”

"TAHLİYESİNİ BEKLİYORDUK"

Ketenci, Ayşe Barım’ın tahliyesini beklediklerini ifade etti.

Müvekkilinin Türk Ceza Kanunu'nun "Hükümete karşı suç" başlıklı 312. maddesi uyarınca davanın tanıklarını Gezi Parkı eylemlerine yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığını belirten Ketenci, "Tanıkların hepsi dinlendi. Hepsi kendi kararlarıyla orada bulduklarını ifade ettiler. Ve de kendi sosyal medya paylaşımlarını kendilerinin kullandıklarını, Ayşe'nin sadece menajer olduğunu, işleriyle ilgili konuda kendilerine sadece yardımcı olabileceğini, kendi özel hayatlarında ve bu tarz kararlarda Ayşe'nin etkin bir rolü olmadığını açıkça belirttiler” açıklamasında bulundu.