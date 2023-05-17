İkinci tur için kritik araştırma: Hangi parti seçmeninden Oğan'a ne kadar oy çıktı?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:40

Güncelleme: 17.05.2023 - 17:39

Türkiye Raporu’nun 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde YSK verisi kullanarak yaptığı çalışmada parti seçmenine göre cumhurbaşkanlığı oy tercihi analiz edildi.

‘Ekolojik Çıkarım’ yönteminin kullanıldığı araştırmada cumhurbaşkanı adaylarının hangi parti seçmenlerinden oy aldığı sorusunun yanıtı arandı.

AKP’DEN 800, MHP’DEN 300 BİN KİŞİ OĞAN YA DA İNCE’YE OY VERDİ

Buna göre milletvekili seçiminde AKP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 95’i Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi. AKP’ye oy kullanan seçmenin yüzde 4’üne tekabül eden yaklaşık 800 bin kişinin tercihi ise Sinan Oğan veya Muharrem İnce oldu.

Milletvekili seçiminde MHP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 93’ü Erdoğan’a oy verirken, 300 bin kişiye denk gelen yüzde 3’ü Oğan veya İnce’yi tercih etti.

MİLLET İTTİFAKI’NDA EN FAZLA FİRE İYİ PARTİ’DEN

Araştırmanın sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren seçmenin yüzde 96’sının Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdiğini ortaya koyuyor. CHP olarak oy kullanan seçmenin sadece yüzde 3’ü, yani yaklaşık 400 bin kişi, Oğan veya İnce’ye oy verdi.

Araştırmanın sonuçları 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçiminde İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerin sadece yüzde 81’i oy tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandığını gösteriyor. Sonuçlara göre yaklaşık 800 bin İYİ Parti seçmeni, partinin de içinde yer aldığı Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yerine Oğan veya İnce’ye oy verdiği tahmin ediliyor. 800 bin yurttaş İYİ Parti seçmeninin yüzde 16’sına tekabül ediyor.

ERDOĞAN YSP SEÇMENİNİN YÜZDE 2’SİNİN OYUNU ALDI

Milletvekili seçiminde Yeşil Sol Parti (YSP)’ye oy veren seçmenlerin yüzde 97’si, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy verdi. Çalışmanın çıktıları milletvekili seçiminde YSP’ye oy verip Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen seçmenler arasında Oğan veya İnce’den ziyade Erdoğan’ın öne çıktığı tahmin ediliyor. Buna göre Erdoğan YSP seçmeninin yüzde 2’sinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu aldı.

Analizin diğer sonuçları ise şu şekilde açıklandı:

“2023 Milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP dışında bir partiye oy veren seçmenler arasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu yüzde 54 ile Erdoğan, yüzde 35 ile Kılıçdaroğlu aldı. Bu seçmen grubunda Oğan veya İnce’nin toplam payı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Oğan veya İnce’nin diğer partilerin seçmenlerinden aldıkları oylar açısından en yüksek oranda geçişin İYİ Parti’den (yaklaşık 830 bin kişi) olduğu görülmektedir. Milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy veren yaklaşık 794 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Oğan veya İnce’ye oy verdiği tahmin edilmektedir. 2023 Milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP dışında bir partiye oy veren seçmenler arasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Oğan veya İnce’ye oy veren kişi sayısının yaklaşık 604 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi eş zamanlı olarak gerçekleşse de sandığa giden bazı seçmenlerin Milletvekili seçimlerinde geçersiz oy veya oy kullanmama tercihinde bulunurken 295 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, 174 bin kişinin Kılıçdaroğlu’na oy verdiği görülmektedir.”