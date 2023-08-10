İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi birinci yılında

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:06

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık çalışmalarının tam bir yıl önce bugün 10 Ağustos’ta başladığını söyleyerek “Kongrenin ilk paydaş toplantısı 10 Ağustos’ta yapılmıştı. Üç paydaş grubu, dört uzman grubu ve istişare kurulunun yoğun çabasıyla yapılan kongremiz bir yılı geride bıraktı. Kongre kararlarının takip sistemi çok yakında açılacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) çok yakında kongre kararlarının yer aldığı online bir veritabanını yayına alacak. İktisat Kongresi veritabanı sayesinde kongrede alınan her bir karar hakkındaki gelişmeler anlık olarak takip edilecek.

SEKİZ AY SÜREN HAZIRLIK SÜRECİNDE 22 TOPLANTI DÜZENLENDİ

Kongrenin ana paydaşlarını oluşturan işçi, çiftçi ve sanayici, tüccar, esnaf grupları sektörlerindeki sorunları ve bunların çözüm önerilerini tartışmak, Türkiye’nin ikinci yüzyılına katkı sağlamak için bir araya geldi. Üç paydaş grubu üçer toplantı yaparak toplamda dokuz paydaş buluşması gerçekleştirdi. Paydaş toplantılarının ardından her grup oluşturduğu deklarasyonu kamuoyuyla paylaştı.

Paydaş toplantılarının ardından Birbirimizden Razıyız, Doğamıza Dönüyoruz, Geçmişimizi Anlıyoruz ve Geleceği Görüyoruz başlıklı dört uzman toplantısına katılan 150’den fazla uzman ve akademisyen paydaş gruplarının deklarasyonlarına katkı sundu.

Türkiye’nin önde gelen bilim insanları, siyasetçileri ile iş dünyası ve sivil toplumun temsilcilerinden oluşan Yüksek İstişare Kurulu, ilki İstanbul’da diğerleri ise İzmir’de gerçekleştirilen üç yüksek istişare kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yüksek istişare kurulu üyeleri paydaş ve uzman toplantılarında sürdürülen tartışmaları değerlendirdi.

Kongre hazırlıkları kapsamında ayrıca tematik forum ve çalıştaylar düzenlendi. Gençlik Forumu ve Kadın Forumu’nun yanı sıra Çocuk, Sokak İktisadı ve Eğitim Çalıştaylarının çıktıları kongre sonuç bildirgesinde yer aldı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER İZMİR’DEYDİ

15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen yedi günlük kongre; birçok akademisyen, iktisatçı, bilim insanı, siyasetçi, tarihçi, yazar, sanatçı, sendika ve kooperatif başkanı gibi birçok farklı gruptan konuşmacıyı bir araya getirdi.

Yedi gün süren kongrenin her günü farklı bir konu üzerinde gerçekleştirildi. Yenilik, Vicdan, Yürüyüş, Doğa, Değişim, Sadakat ve son olarak Çokluğa ve Birliğe Davet olarak kurgulanan ana kongre günlerinde 80 konuşmacı sunumlarını gerçekleştirdi.

Kongreye Prof. Dr. Andrew McAfee, Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Francis Fukuyama, mimar Hiroyuki Unemori, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku ve Prof. Dr. Vandana Shiva gibi dünyaca ünlü birçok isim konuşmacı olarak katıldı.

SİVİL, ŞEFFAF VE TÜMÜYLE KATILIMCI BİR GİRİŞİM

Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yapılan tüm çalışmaların çıktılarını içeren sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunuldu.

İşçi deklarasyonunda 16 ilke ve 51 karar, çiftçi deklarasyonunda 18 ilke ve 62 karar ve sanayici, tüccar, esnaf bildirgesinde ise 27 ilke ve 98 karar bulunuyor.

Giriş kısmı ve üç deklarasyondan oluşan sonuç bildirgesinde toplam 61 ilke ve 303 madde karar altına alındı. 27 madde haricindeki maddeler ise oybirliğiyle kabul edildi. Alınan tüm kararlara dair gelişmelerin takip edilebileceği İktisat Kongresi veritabanı yakın zamanda İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından kullanıma açılacak.