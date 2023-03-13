İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Karsu ile açılacak

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:53

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:53

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Karsu’nun ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin anısına adayacağı konserle başlayacak.

Karsu, 15 Mart’ta saat 14.00’te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak. Konser, “İktisat Kongresi” uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt yaptırarak veya İzmirTube üzerinden yapılacak canlı yayınla izlenebilecek.

KAYITLAR “İKTİSAT KONGRESİ” UYGULAMASINDAN YAPILACAK

Kongreye katılabilmek için “İktisat Kongresi” uygulamasını indirerek ilgili güne kayıt yaptırmak gerekiyor. Uygulama üzerinden alınan karekodlar ile etkinlik alanına giriş yapabilecek.

Uygulama aracılığıyla kongre çerçevesinde yapılacak tüm etkinliklerle ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak Melike Şahin, Evgeny Grinko ve Kardeş Türküler konserleri için bilet alabiliyor.

“İktisat Kongresi” uygulaması, hem Apple Store hem de Google Play’den cep telefonu ve tabletlere indirilebiliyor.

CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU DA GELECEK

Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor.

Kongre kapsamında 18 Mart’ta Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katılacağı panelde Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni ele alınacak. 19 Mart’ta ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı’nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları İzmir’de yurttaşlarla buluşacak.

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketinin ardından 15-21 Mart tarihlerine ertelenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin programına depreminin yarattığı yıkımın uzun vadeli sonuçları hakkında kapsamlı müzakereler dahil edildi. Programa doğayla uyumlu ve afetlere dirençli kentlerin yaratılması gibi birçok farklı oturum eklendi.

KONGRE 15-21 MART’TA

Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Kongrenin sonucunda yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programı ve diğer tüm bilgiler için iktisatkongresi.org ziyaret edilebiliyor.