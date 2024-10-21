İkiz bebekleri dört gün içinde ölen acılı aileden ‘yenidoğan çetesi’ dosyasına katılma talebi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

“Yenidoğan çetesi” soruşturmasında yeni ihbarlar gelmeye devam ediyor. Kocaeli’nde yaşayan E.T. ve D.T isimli çiftin ikiz çocuklarının İstanbul’daki Bağcılar Şafak Hastanesi’nde nisan ayında dört gün içinde öldüğü öne sürüldü. Soruşturmanın ardından ailenin davaya katılma talebinde bulunacağı belirtilirken ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.

Avukat Şeker, “E.T. D.T. çifti çocukları olmadığı için tüp bebek tedavisine başvurmuş. E.T., sonuç aldıktan sonra ikiz kız çocuklarına hamile kalıyor. Bu klinikle alakalı herhangi bir şüphemiz yok. Ancak daha sonra Kocaeli’nde bir devlet hastanesinde kayıt açtırıp gidiyorlar onlara ‘Bir probleminiz yok ama doğum sancılarınız başlamış. O yüzden burada halihazırda küvezimiz yok’ diyerek Bağcılar Şafak Hastanesi’ne sevk ediyorlar. Hastanede enzim ölçümü yapılıyor ve iddianamede şüpheliler arasında yer alan doktor Semiha Y., ‘Bir enzim üretimi olmuş, karaciğerdeki enzim üretimi sonucu ya sen öleceksin ya çocukların ölecek” diyor ve ameliyata alınması gerektiğini belirtiliyor. Daha sonra müvekkilime bir ilaç tavsiye ediyorlar, sonrasında ise aynı doktor gelerek ‘Enzimler normal sizi taburcu edeceğiz’ diyor. Ancak ertesi gün aynı doktor acil ameliyat yapılması gerektiğini söylüyor. Doktor A. Ş. ameliyatı yapıyor ve çocuklar direkt küveze alınıyor. Ece ve Ela doğuyor” dedi.

ENTÜBE ETTİLER

İkinci gün Ela’yı üçüncü gün ise Ece’yi entübe ettiklerini dile getiren Şeker, “Çocukların ağızlarından, burunlarından kanlar gelmeye başlıyor. Aile bunu fotoğraflamak istiyor ama izin vermiyorlar. Dördüncü günde çocuklar 5’er saat arayla yaşamını yitiriyor. Semiha hanımın dosya içerisinde diğer şüphelilerce adı geçirilen konuşmalara göre 45 hastası var şu an. Hepsi de komplikasyonlu. Günde üç bebek ölüyor. Ayrı ayrı dosyaya katılma talebimizi sunacağız” ifadelerini kullandı.

ANADOLU’DA ŞİKÂYETLER ARTTI

Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’da faaliyet gösteren bazı özel hastanelerde yoğun bakım ünitelerine sevk edilen bazı bebeklerin sahte epikriz raporu düzenlenerek hastanede fazla süre yatırıldığı ve SGK’dan haksız kazanç sağlandığı, bu bebekler arasında şüpheli şekilde yaşamlarını yitirenler olduğu iddia edildi.

Niğde’de 18 Mayıs 2022’de Özel H. Hastanesi’nde doğum yapan Reyhan Öcal da bebeğinin ölümünün şüpheli olduğu iddiasında bulundu. Öcal, “15 gün bebeğim kuvözde yattı. 16’ncı günde bir anda doktor M.F.Ş. ‘Bebeğinizde patolojik bir sarılık oldu ve karaciğeri ile böbrekleri iflas edebilir’ dedi. 17. günde de bebeğimin hayatını kaybettiğini söylediler. Ölüm raporunda da ‘doğal ölüm’ yazıyordu” diye konuştu. Aynı doktor hakkında 2023 yılında Özel G.Y. Hastahanesi’nde doğan Oturak ailesinin bebeğinin ölümüne dair şikayet yapıldı.



HASTANEYİ TAŞLADILAR

Skandala adı karışan hastanelerden İstanbul Bağcılar’daki “Medlife Sağlık Hizmetleri Hastanesi yurttaşlar tarafından taş yağmuruna tutuldu. Esenler’deki Güney Hastanesi’nin ise tabelaları görevliler tarafından söküldü.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Dün Sayın cumhurbaşkanımız sağlık bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti” diye konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise dün “Bu şebeke hukuk vasıtasıyla en ağır şekilde cezalandırılacaktır” açıklamasında bulundu.

