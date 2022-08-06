İkizdere’de çevreciler İskencedere Vadisi’nde dinamit patlatılmasını durdurmak için nöbet tuttu

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:34

Rize’nin İkizdere ilçesinde İskencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın yapımına devam ettiği taş ocağı projesinin iptali talebiyle Rize İdare Mahkemesi’nde açılan davanın üç gün önce yapılan duruşmasına katılan çevreciler, dün gece proje sahasında dinamit patlatılmasını durdurmak istedi.

Çektikleri videoda, “Ben ormanımı korumak için buradayım, sen neredesin” diyen yurttaşların alana girmesine jandarma izin vermedi.

İkizdere Çevre Derneği Çevre Komisyonu üyesi Asuman Fazlioğlu, şu açıklamayı yaptı: