İkizlerin yönettiği bahis çetesine ikinci dalga operasyonu: 6 tutuklu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:07

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:07

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka, ödeme kuruluşu ve kripto para firmalarına hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri belirlendi.

Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşu hesaplarına yatırıldığı, ayrıca kripto para varlıklarına dönüştürüldüğü tespit edildi. Şebekenin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi. Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve şüphelilerin elde edilen gelirlerle lüks yaşam sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

İLK OPERASYONDA 10 TUTUKLAMA

Polis ekipleri, suç şebekesine yönelik 20 Aralık'ta İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda Rıdvan T.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 331 bin TL, para sayma makinesi, başkalarına ait 175 banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve esrar maddesi ele geçirildi. İfadelerin ardından 26 şüpheliden 5 kişi serbest bırakıldı, 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rıdvan T.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 15 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin incelenen dijital materyallerinden elde edilen bilgilerin ardından 17 kişinin yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesapları yönettiği, 3'üncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyeti yürüttüğü saptandı.

Makedonya'dan yönetilen bahis çetesine yapılan operasyon sonrasında, tespit edilen şüphelilerden 2'sinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek, yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi. Bu deliller ışığında operasyonun ikinci dalgası, geçen cuma sabahı yapıldı. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van'da yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9 kişi ise elektronik kelepçe takmak sureti ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



