İKKB'den kadınlara seçme ve seçilme hakkı açıklaması

Yayınlanma: 04.12.2023 - 20:22

Güncelleme: 04.12.2023 - 20:22

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), kadınlara milletvekili seçme, seçilme hakkı tanınmasının 89’uncu yıldönümüne ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

İKKB Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu’nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Aralık 1934, Türkiye’de 1924 Anayasası ile sadece erkeklere tanınmış olan milletvekili seçme ve seçilme hakkının kadınlara da tanındığı gündür.

Anayasanın 10. ve 11. maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde İntibah-ı Mebusan Kanununda da (Milletvekili Seçimi Kanunu) aynı gün Atatürk’ün önderliğinde değişiklik yapılmış ve kadınların seçme seçilme hakkı uygulamaya geçirilmiştir.

1935 yılında yapılan genel seçimde 18 kadın milletvekili seçilmiş ve Türkiye “kadın milletvekili sayısı ile” Dünya’da ikinci sırada yer almıştır.

Ancak ne yazık ki, bu doğru başlangıç sürdürülmemiş, 89 yıl içinde bir arpa boyu yol alınamamış, günümüzde kadın milletvekili oranı yüzde 20,1’de kalmıştır.

Ülkemizde 1 milyon 68o bin kadın okuma yazma bilmiyor, kadın nüfusunun dörtte üçü ilköğretimden sonra eğitim fırsatına sahip olamamış; kadın istihdamı giderek azalıyor; her üç kadından biri ailede, iş yerinde veya sokakta şiddete uğruyor.

Kadınların karar verici konumlarda ve siyasette eşit temsil edilmemesi, yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığının giderek kökleşmesine yol açıyor ve gerçek demokrasinin yaşama geçirilmesinin önünde engel oluşturuyor.

Anayasamızın 10. maddesi hükmüyle, yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğini sağlamak yükümlülüğü devlete verilmiştir.

Seçim Kanununda temsilde kadın erkek eşitliğinin sağlanması için bir düzenleme yapılması ve devletin bu eşitliği sağlamak amacıyla özel tedbirler alması gerektiğini, bunun eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanmayacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Kadınların karar alma süreçlerine eşit sayıda katılamaması, siyasette eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesi..

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi olan “kadın erkek eşitliğinin” siyasette ve her alanda yaşama geçirilmesini istiyoruz. Gerçek demokrasiye ulaşana dek mücadeleye devam diyoruz."