İklim ironisi: 'Aşırı sıcakla mücadele

Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan "Aşırı Sıcaklık: Dünya Genelinde Yönetişimi Geliştirme ve Eylemi Güçlendirme" etkinliği, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi.

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulundan (LSE) yapılan açıklamada, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında okulun Shaw Kütüphanesi'nde dün düzenlenmesi planlanan etkinliğin İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından yapılan kırmızı kodlu aşırı sıcaklık uyarısı sonrası iptal edildiği duyuruldu.

Etkinlikte, küresel ölçekte aşırı sıcaklık yönetimini iyileştirmenin kritik önemi ile bu alandaki temel zorluklar ve fırsatlar uzmanlar tarafından değerlendirilecekti.

LONDRA'DA SICAK HAVA DALGASI

İngiltere'de pazardan beri etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, son 3 günde şiddetini artırmış durumda.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle salı gününden bu yana birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve çok gerekli olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

Met Office'ten yapılan açıklamada, sıcaklıkların İngiltere'nin birçok bölgesinde çarşamba günü 37 dereceye, perşembe ve cuma günleri ise 38 dereceye ulaşabileceği uyarısı yapılmıştı. Uyarıda, sıcaklıkların bu değerleri aşma olasılığı bulunduğu da bildirilmişti.