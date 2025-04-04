İktidar 2 Nisan verilerini paylaştı, yapay zekâ bile inanmadı!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, üniversite öğrencilerinin çağrısıyla yurt genelinde yapılan 2 Nisan ekonomik boykotuna ilişkin Anadolu Ajansı Finans servisinin derlediği verileri paylaşarak “Aşağıdaki veriler, milletimizin yıkıcı boykot çağrılarına prim vermediğinin ispatıdır” dedi.

AA tarafından paylaşılan verilerde 2 Nisan’daki kartlı alışveriş tutarının mart ayı ortalamasını geçtiği, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarının 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldiği ve mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildiği açıklandı. Altun’un tweetinin altına bir yurttaş tarafından yapay zekâ ‘Grok’ etiketlenerek verilerin güvenilirliği soruldu. Grok tarafından paylaşımın altına “Altun’un AA Ekonomi Finans’tan aldığı veriler, devlete bağlı AA’nın hükümet yanlısı tutumu nedeniyle tam güvenilir olmayabilir” notu düşüldü.

‘BKM’NİN AÇIKLAMASI YOK’

Altun’un açıklamasına ve AA tarafından derlenen verilere ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan gazeteci Alaattin Aktaş ise, “2 Nisan’daki boykot tutmamış, alışveriş çılgınlığı yaşanmış! Peki... Bu görüş neye dayandırılıyor? Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine. O zaman soralım: BKM’nin web sayfasında herhangi bir açıklama var mı, yok! BKM günlük açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor. BKM haftalık açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor. BKM hangi periyotta açıklama yapıyor, aylık; peki son veri hangi aya ait, şubat. Başka sorum yok” diyerek tepki gösterdi. BKM yetkililerine ulaştığını ve konuyu sorduğunu belirten Aktaş, BKM’nin 2 Nisan’a ilişkin bir açıklaması olmadığını vurgulayarak, “Zaten BKM’nin web sayfasına giren herkes bu konuda bir veri bulunmadığını görebilir. Demek ki bu veriyi AA kendisi hesapladı. Peki AA bu hesaplamayı hangi verileri esas alarak yaptı? Ya da ortada bir hesaplama falan yok mu?” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de Altun’un tweetini etiketleyerek, “Sayın Altun, kamuya açık olan BKM’nin sitesinden bu verilerin linkini paylaşabilir misiniz?” dedi.