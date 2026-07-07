İktidar 2018 yılında 5 yıla indirdiği hizmet süresini, şimdi yeniden 10 yıla çıkarıyor: Atama sistemi ‘yap-boza’ döndü!

Meclis’e sunulan “torba teklif” ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda düzenleme yapılıyor. 2018 yılında yapılan değişiklikten vazgeçiliyor. Memur statüsündeki yaklaşık 2 bin 500 daire başkanı kadrosu ile bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak hizmet süresi şartı, 2018 yılında 5 yıl olarak düzenlenmişti. Bu sürenin hesabında devlet memurlarının kazanılmış hak, aylık, derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet sürelerinin esas alınacağı belirtilmişti.

Değişikliğin uygulanmasında sorun yaşandığı ortaya çıktı. Teklife yönelik hazırlanan “etki analizinde”, hükmün uygulanmasında özellikle “denk kadroların tespitinde belirsizlikler” ve “sürenin hesabında zorluklar” yaşandığına dikkat çekildi. Kadrolar arasında hizmet süresi şartına ilişkin farklılık oluştu.

Analizde, “Öyle ki bu durum, bakanlıkların il müdürleri arasında bile ek gösterge açısından daire başkanına denk olanlarla olmayanlar arasında aranan hizmet süresi şartı bakımından anlamsız bir farklılığa sebebiyet vermiştir” denildi. Yapılan düzenleme ile daire başkanı kadrosu ve bu kadrolara denk yönetici kadroları için aranacak hizmet süresi şartı, diğer üst kademe kamu yöneticisi olmayan yöneticilerle paralel olarak düzenlenerek 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Teklif ile ayrıca bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri için “açıktan atama” olanağı ve “hizmet süresi şartından muafiyete” ilişkin hükümler de kaldırılıyor.

Bu görevlere yapılacak atamalarda diğer kadrolarla aynı şartların aranması öngörülüyor. Yapılan değişiklik 2 bin 500 daire başkanı kadrosu ile bu kadrolara denk yönetici kadrolarına ve bin 182 adet bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri kadro, pozisyon ve görevlerine yapılacak atamaları düzenliyor.