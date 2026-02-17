İktidar 'Aile Yılı' dedi, TÜİK verileri boşanmadaki artışa işaret etti: 'Aile Yılı'nda 3.5 milyonu aşan boşanmış nüfus

İktidarın “Aile Yılı” ilan ettiği 2025 yılında açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 verileri, resmi söylem ile toplumsal gerçeklik arasındaki mesafeyi bir kez daha görünür kıldı. Ekonomik kriz, güvencesizlik ve toplumsal baskı altında milyonlarca evlilik sona erdi.

3.5 milyonu aşan boşanmış nüfus, söylemle gerçek arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484’e ulaştı. Yetişkin nüfus içindeki boşanmış kişi oranı yüzde 5.20 olarak hesaplandı. Açıklanan tabloya göre Türkiye’de 19 milyon 861 bin 472 kişi hiç evlenmemiş, 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, 3 milyon 860 bin 754 kişi ise eşini kaybetmiş durumda. Ancak boşanmış kişi sayısının 3.5 milyonu aşması, ekonomik kriz, geçim sıkıntısı ve toplumsal gerilimlerin aile yapısına etkisini yeniden gündeme getirdi.

Verilerde cinsiyet dağılımı da dikkat çekti. Boşanmış kadınların nüfusa oranı yüzde 5.7’ye çıkarken erkeklerde bu oran yüzde 4.7 olarak kaydedildi. Kadınların boşanma oranındaki görece yüksek payı, ekonomik bağımsızlık, şiddet ve eşitsizlik başlıklarını bir kez daha tartışmaya açtı.

EGE VE AKDENİZ’DE ORAN DAHA YÜKSEK

TÜİK’in yetişkin nüfus içindeki boşanmış kişi oranlarını esas alan çalışmasına göre listenin ilk sıralarında Ege ve Akdeniz kentleri yer aldı. İzmir yüzde 8.37 ile boşanma oranının en yüksek olduğu il olurken Muğla yüzde 8.35 ile ikinci sırada yer aldı. Resmi söylemde “aileyi güçlendirme” vurgusu yapılırken ortaya çıkan rakamlar toplumun geniş kesimlerinde yaşanan ekonomik ve sosyal baskının evliliklere de yansıdığını gösteriyor. 2025 verileri, aile politikalarının yalnızca söylemle değil, yaşam koşullarını iyileştiren somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyolog Gökhan İlhan, boşanma oranlarının tek bir nedene bağlanamayacağını söyledi. Evlilik kurumunun artık daha çok duygusal tatmin ve karşılıklı saygı temelinde değerlendirildiğini belirten İlhan, bunun doğal bir toplumsal dönüşüm olduğunu ifade etti. Ekonomik stresin önemli bir etken olduğunu söyleyen İlhan, “Türkiye genelinde ekonomik stres, hızlı evlilikler ve iletişim sorunları boşanmayı artırıyor. Özellikle ilk beş yıl içinde boşanmalar daha yoğun yaşanıyor. İletişim kopuşu ve güven kaybı boşanmanın en temel iki nedeni” dedi.

Boşanma artışının tek başına aile yapısının çöktüğü anlamına gelmeyeceğini vurgulayan İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıksız, şiddet içeren ve sürekli çatışmalı bir evliliğin sürdürülmesi de toplumsal maliyettir. Sağlıklı evlilik teşvik edilmeli, sağlıksız evlilik romantize edilmemelidir. Evlilik öncesi eğitim programları yaygınlaştırılmalı, belediyelerde ücretsiz aile danışmanlığı merkezleri artırılmalı, genç yaşta iletişim ve çatışma çözme becerileri öğretilmeli. Ekonomik stresi azaltıcı sosyal politikalar güçlendirilmelidir.”