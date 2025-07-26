İktidar, bir yılda sadece bir uçak alabildi: Ormanlar yanıyor, envanter yerinde sayıyor

Yangın uçakları alevle mücadelede en etkili yöntemlerin başında yer alıyor. Ancak iktidar bu konuda sınıfta kaldı... CHP Gaziantep Milletvekili Av. Hasan Öztürkmen, gazetemiz Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada orman yangınlarıyla mücadele için kullanılan uçakların iktidarın stratejisiyle ne kadar verimsiz kullanıldığını belgeledi. Öztürkmen, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) bünyesindeki yangın söndürme uçağı sayısındaki değişimini açıkladı.

2024 yılında envanterde 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA olmak üzere toplamda 145 hava aracı bulunduğunu belirten Öztürkmen, 2025’te söz konusu verilerin tablolara yalnızca bir uçak artırılarak 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA ile toplamda 146 hava aracı olarak yansıdığını söyledi.

‘3-4 KOVA SU BAHANE EDİLDİ’

Öztürkmen, envanterin yönetim sürecine ilişkin de konuştu. Öztürkmen, Türk Hava Kurumu’nun (THK) “Ateş Kuşları” olarak adlandırılan CLK-215 kodlu uçaklarının yıllarca iyi hizmet verdiğini belirterek “Ancak 2020 yılına gelindiğinde OGM’nin yangın söndürme uçak kiralama ihalesine THK uçakları giremedi. Çünkü şartnameye 5 bin litre su taşıma şartı konuldu. THK’nın uçakları ise 4 bin 900 litre kapasiteye sahipti. Yani THK uçakları sadece 100 litreyle ihaleye giremedi. 3-4 kova su bahane edilerek devre dışı bırakıldılar. Karar büyük tepki çekince dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli THK uçakları için ‘hurda’ diyerek eleştirileri savuşturmaya çalıştı. Ancak sadece bir yıl sonra Ege ve Akdeniz'deki büyük orman yangınlarına bu uçaklarla müdahale edildi.

‘Hurda’ denilen bu uçaklar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan başka yangınlarına da müdahale etti. Sadece bir yıl önce THK uçaklarının Ankara’da çıkan bir fabrika yangınına başarılı müdahalesi bizzat THK tarafından duyuruldu. Hatta aynı uçaklar sınır dışında da başarılı işlere imza attılar” dedi.

AYNI UÇAĞI THK SATIYOR, OGM ARIYOR

Öztürkmen, THK’ye ait 8 adet CL-215 model uçağın UYAP E-Satış üzerinden satışa çıkardıldığını anımsattı. İlk başta uçakların hepsine 2 milyar 862 milyon 552 bin lira istendiğini belirten Öztürkmen, kimsenin uçakları satın almak istememesi üzerine söz konusu ücretin 1,45 milyar liraya düşürüldüğünü ifade etti. Ücret indirimine karşın yapılan 3 ihale de sonuçsuz kaldı. Öztürkmen, “THK uçakları yok pahasına satış listesine konulurken OGM ise geçen yıl uçak kiralama ihalesine çıktı. Üstelik OGM'nin kiralamak istediği 13 adet amfibi yangın söndürme uçağının 7 tanesi CL-215 ve CL-415 model. Yani THK'nın ‘hurda’ denilerek satışa çıkartılan uçaklarıyla aynı model” dedi.

Edinilen bilgilere göre, OGM ihaleye çıktığı araçları üzerinden 8 ay geçmesine karşın kiralayamadı. Söz konusu ihalelere tepki gösteren Öztürkmen, “Madem THK envanterindeki uçakların aynılarından kiralayacaksanız neden yok pahasına satmaya çalışıyorsunuz! İnatla THK uçaklarını kullanmayan bakanlık, ihtiyaç olan uçakları da kiralayamıyor. Beceriksiz yöneticiler, ihtiyaç olan 13 amfibi uçağı aylardır temin edemedi” ifadelerini kullandı.