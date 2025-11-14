İktidar bütçedeki eleştirileri ‘başörtüsü’ konusuna bağladı: Eleştirilere başörtüsü savunması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşülerek kabul edildi.

Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri; engelli hakları, kadın cinayetleri, sosyal yardımların yetersizliği, kadın istihdamının azlığı, kadınların sosyal hayata katılamaması, üst düzey kadrolarda kadınların istihdam edilmemesi gibi konularda eleştiriler getirdi. İktidarın ise bu eleştiriler karşısında konuyu başörtüsü tartışmalarına getirdiği görüldü.

Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren AKP’li Fatma Öncü “Birilerinin hakkını savunurken öncelikle uygulamada da gerçekleştirin ki biz de mutmain olalım. Bakın, sizin sıralarınızda bir tane engelli milletvekili yok. Bizde 4 kişi var. Sizin sıralarınızda, diğer partiden gelenleri demiyorum, bir türbanlı vekiliniz yok, bir türbanlı danışmanınız yok. Bir de kadın eşitliğinden bahsediyorsunuz. Bu ülkede yıllarca 750 bin kadını tercihlerinden dolayı eğitimden mahrum bıraktınız” dedi.

Muhalefet ise bu sözlere “Vay be, kritere bak. Yine başörtüsünün arkasına sığınma” gibi yanıtlar verdi. Öncü de konuşmasına devam ederek “Yıllarca bizi ahırdan çıkartmadınız. Engellilere aynısını yaptınız. Engelliyi eğitimden, kamudan mahrum bıraktınız, şimdi kadınlara aynı kafayla yaklaşıyorsunuz. Kadını özne hâline getirdik. Siz daha adını bile yeni öğreniyorsunuz” dedi.

BAKAN AKP DÖNEMİNDEN ÖRNEK VERDİ

Bakan Göktaş da eleştirilere verdiği yanıtta benzer bir değerlendirme yaparak “Kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9’dan yüzde 35,7’ye; istihdam oranını yüzde 25,3’ten yüzde 31,8’e yükselttik. Evet, istediğimiz şekilde ilerlemedi fakat altını çizerek bunu da ifade etmek istiyorum: Kılık kıyafetinden kaynaklı uzun yıllardır üniversite kapılarından geri döndürülen zihniyetle mücadelemizin de etkisi var. Uzun yıllardır kız çocukları üniversite okuyamadı, evlerinde hapsedildi, o kapılarda ağladı. Ben 2005 yılında üniversiteye geldim. Başörtülüyüm diye sokmadılar ya” dedi. Bakanın bu sözlerine muhalefetten “2005'te AKP iktidarda” ve “Türbanın etinden sütünden faydalandınız” gibi karşılıklar verildi.

Göktaş ise “Eğitimden sağlığa, siyasetten akademiye, adaletten kültür ve sanata, hayatın her alanında kadınların önündeki yasakları ve engelleri tek tek kaldırdık. Milletimizin iradesi, kadınların kararlılığıyla artık bu ülkenin kadınları eski vesayet günlerine dönemeyecek” dedi.

SORUN EKONOMİ DEĞİL ZİHNİYETMİŞ

Bütçe görüşmeleri sırasında doğum oranlarının düşmesi konusunda da eleştiriler yapıldı. Bakan Göktaş, yurttaşların ekonomik kaygılarla çocuk yapmadığına yönelik değerlendirmeleri kabul etmedi. “Doğurganlığı sadece ekonomik meseleye kapatmak, meseleyi dar bir pencereden okumaktır” diyen Göktaş “Bugün ekonomik göstergeler bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri dâhil bu konuda önemli tedbirler alıyor. Bu bir zihniyet meselesi ve maalesef toplumumuzda da ‘1-2 çocuk yeter’ ya da ‘Tek çocuk, nitelikli çocuk’ zihniyeti de maalesef toplumumuzun genel yapısında oluştu” ifadelerini kullandı. Göktaş, sosyal yardımların oy karşılığı dağıtıldığı iddiasına da “Mümkün değil” yanıtını verdi.